Работа в Испании для иностранцев: как устроиться, где искать вакансии и сколько можно заработать

Как получить разрешение на работу в Испании? Какие профессии наиболее популярны в стране? Сколько платят специалистам из разных областей? Возможно ли найти работу в Испании без знания языка? Большой гайд с ответами на самые важные вопросы — читайте далее.

Что нужно для работы в Испании в качестве иностранца?

Чтобы работать в Испании, иностранцу необходимо получить разрешение на работу. Существует несколько различных способов сделать это, в зависимости от вашего гражданства и типа работы, на которую вы претендуете.

Граждане Европейского Союза, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна или Норвегии могут работать в Испании без разрешения на работу. Однако им все равно придется зарегистрироваться в испанской системе социального обеспечения.

Гражданам стран, не входящих в ЕС, нужно получить разрешение на работу в посольстве или консульстве Испании в своей стране. Для этого у заявителя на руках должно быть предложение о работе от местного работодателя. Он же должен будет подать заявление на получение разрешения на работу от вашего имени.

Разрешение на работу

Существует несколько различных типов разрешений на работу для граждан стран, не входящих в ЕС: для студентов, самозанятых, инвесторов, для тех, кто намерен открыть бизнес в Испании , а также для людей, внесших выдающийся вклад в экономику или культуру страны.

Однако наиболее распространенным является общее разрешение на работу по найму. Оно позволяет работать у любого работодателя в Испании.

Разрешение для трудоустройства по найму разделяется на подтипы:

Тип А. Цель оформления — сезонная деятельность или разовая работа. Максимальное время пребывания — год.

Цель оформления — сезонная деятельность или разовая работа. Максимальное время пребывания — год. Тип В. Цель оформления — работа по определенной специальности в конкретной компании. Срок действия — 1 год, можно продлить до двух лет. Когда срок действия первоначального разрешения истекает, можно оформить другое — перерегистрированное. В данном случае уже можно работать по разным специальностям. Срок действия — 2 года.

Цель оформления — работа по определенной специальности в конкретной компании. Срок действия — 1 год, можно продлить до двух лет. Когда срок действия первоначального разрешения истекает, можно оформить другое — перерегистрированное. В данном случае уже можно работать по разным специальностям. Срок действия — 2 года. Тип С. Такой документ выдают тем, у кого истек срок действия разрешения типа В. В рамках этого документа можно заниматься любой профессией на всей территории страны. Оформляется на 2 года.

Такой документ выдают тем, у кого истек срок действия разрешения типа В. В рамках этого документа можно заниматься любой профессией на всей территории страны. Оформляется на 2 года. Тип G. Цель оформления — выполнение конкретных работ в определенном регионе Испании командированными сотрудниками из стран, не входящих в ЕС. Оформляется не более чем на год, можно продлить еще на год.

Цель оформления — выполнение конкретных работ в определенном регионе Испании командированными сотрудниками из стран, не входящих в ЕС. Оформляется не более чем на год, можно продлить еще на год. Тип F. Предназначен для граждан других стран, которые живут в приграничных районах. Можно работать по найму или вести бизнес в прилегающих к границе районах с условием ежедневного возвращения в свою страну. Оформляется максимум на 5 лет с возможностью возобновления.

Предназначен для граждан других стран, которые живут в приграничных районах. Можно работать по найму или вести бизнес в прилегающих к границе районах с условием ежедневного возвращения в свою страну. Оформляется максимум на 5 лет с возможностью возобновления. Тип Т. Это подвид типа А. Разница заключается в том, что документ выдается конкретному специалисту, работу которого не может выполнить гражданин Евросоюза. Оформляется максимум на 9 месяцев.

Чтобы получить разрешение на работу, вам нужно будет предоставить будущему работодателю набор документов, включая диплом, копии паспорта, фото, сертификаты о повышении квалификации.

На оформление разрешения уходит в среднем 3 месяца. Далее нужно в течение месяца оформить рабочую визу через испанское Консульство вашей страны.

Рабочая виза

Этот тип визы позволяет проживать в Испании в течение всего срока действия разрешения на работу (от 91 дня до 5 лет).

Для получения рабочей визы понадобится паспорт, фото, трудовой контракт или свидетельство о регистрации бизнеса, подтверждение наличия достаточных финансов и места, где вы намерены жить. Все документы должны быть на испанском языке.

Оформление визы может занять 1-3 месяца. В это время желательно оставаться в стране, так как вас могут в любой момент вызвать на интервью в Консульство.

В течение месяца после получения визы вам нужно пройти регистрацию в местном полицейском участке, куда следует прийти вместе с работодателем.

Что касается членов семьи, они могут получить визу для сопровождающих. Требования будут зависеть о типа визы основного заявителя.

Востребованные вакансии и средние зарплаты в Испании

Приведем таблицу востребованных профессий в Испании для иностранцев со средней заработной платой:

Профессия Средняя зарплата Разработчик программного обеспечения €3,500 Веб-разработчик €2,800 Аналитик данных €3,200 Аналитик в сфере кибербезопасности €3,000 Инженер-строитель €3,400 Инженер-механик €3,300 Инженер-электрик €3,200 Врач €3,800 Медсестра €2,500 Стоматолог €3,600 Преподаватель английского языка €2,600 Педагог по дошкольному воспитанию €2,400 Управляющий гостиницей €3,000 Менеджер ресторана €2,700 Экскурсовод €2,300 Бухгалтер €2,800 Адвокат €3,200 Специалист по маркетингу €2,900 Специалист по продажам €3,100



Важно отметить, что это лишь средние зарплаты, а реальные могут варьироваться в зависимости от вашего опыта, квалификации и компании, в которой вы работаете. Заработная плата в Испании в целом ниже, чем в других развитых странах, таких как США и Великобритания. Однако стоимость жизни в Испании также ниже.

Дефицитные профессии

В Испании в дефиците следующие профессии : профессиональные спортсмены и спортсменки; спортивные тренеры; техники по холодильному оборудованию ВМФ; главные инженеры торговых судов; инженеры военно-морского флота; лоцманы торговых судов; радиоэлектронщики торгового флота; повара судна; обслуживающий персонал пассажирских судов; палубные боцманы (кроме рыболовных); палубные рабочие (кроме рыболовецких); палубные носильщики.

Важно отметить, что в Испании, как и во многих странах ЕС, существует квотирование: это означает, что есть ограниченное количество ежегодно прибывающих в страну рабочих мигрантов. Поэтому больше всего шансов получить разрешение и визу будет у тех, кто обладает высокой квалификацией и работает по востребованной специальности. Хороший вариант для профессионалов с высшим образованием — получение Голубой карты ЕС .

Подоходный налог

Размер подоходного налога в Испании — 19-45%. Ставка зависит от уровня зарплаты — чем больше зарабатываете, тем больше налогов платите. Самая высокая ставка — при доходах от €60,000 в год.

Налоговые выплаты можно в ряде случаев снизить. К примеру, при наличии детей, иждивенцев, родителей, проживающих вместе со взрослыми детьми, предоставляется индивидуальная скидка (в среднем — €5500 на удовлетворение жизненных потребностей).

Также ставка налога уменьшается для участников пенсионных программ, а также при: своевременных взносах в ФСЗН, пожертвованиях, благотворительных взносах, инвестициях в исторические объекты.

Как и где искать работу в Испании?

Существует множество способов поиска работы в Испании. Вот несколько советов:

Поиск онлайн

Сайты и порталы по поиску работы. К числу популярных относятся: Indeed, LinkedIn, Infojobs, Infoempleo, Trabajando, Monster, Trabajos.com, Milanuncios, Expansion.

К числу популярных относятся: Indeed, LinkedIn, Infojobs, Infoempleo, Trabajando, Monster, Trabajos.com, Milanuncios, Expansion. Веб-сайты компаний. Зачастую компании размещают информацию об открытых вакансиях на собственных ресурсах. Вы также можете подписаться на рассылку оповещений о вакансиях от избранных компаний.

Зачастую компании размещают информацию об открытых вакансиях на собственных ресурсах. Вы также можете подписаться на рассылку оповещений о вакансиях от избранных компаний. Социальные сети. Многие компании также используют соцсети для размещения объявлений об открытых вакансиях.

Многие компании также используют соцсети для размещения объявлений об открытых вакансиях. Госресурсы. Также обратите внимание на такие сайты, как Государственная служба занятости Испании , Биржа труда и Бюро занятости .

Поиск офлайн