Почти у моря. 5 недорогих квартир в Испании стоимостью до €50,000
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Испании сейчас варьируется в пределах €2000 (если мы не говорим о крупных туристических городах), при этом недвижимость в этой стране стабильно пользуется популярностью у иностранных инвесторов. В базе REALTING есть квартиры в Испании на любой вкус и бюджет, а мы собрали для вас 5 недорогих, но привлекательных вариантов.
Квартира в Аликанте за €49,900
На юго-востоке побережья Коста-Бланка в портовом городе Аликанте выставлены на продажу множество квартир. Этот город очень популярен у туристов и экспатов, и поэтому иностранные и местные инвесторы покупают здесь жилье с целью сдачи его в аренду.
К примеру, в уже обжитом районе Virgen del remedio выставлена на продажу квартира общей площадью 64 кв.м. Жилье расположено на первом этаже дома 1961 года постройки. Планировка включает три спальни, гостиной, совмещенную с кухней, ванную комнату и балкон.
Квартира на фотографиях выглядит аккуратной и ухоженной. Жилье полностью меблировано и укомплектовано всей необходимой бытовой техникой, однако из объявления не ясно, включено ли все это в стоимость.
Апартаменты в Аликанте за €49,900
За ту же цену в Аликанте продается еще одна квартира схожей планировки. Жилье расположено на четвертом этаже дома 1961 года постройки. Общая площадь квартиры 64 кв.м., а планировка включает в себя две спальни, гостиную, совмещенную с кухней, одну ванную комнату и балкон.
Эта квартира выглядит не такой милой, как предыдущая. Из мебели здесь — только самое необходимое, есть нужная бытовая техника. На полу во всех комнатах плитка — это функционально, но без ковров выглядит не очень уютно.
Квартира в Аликанте за €49,800
В этом же районе Аликанте выставлена на продажу квартира общей площадью 77 кв.м. Жилье расположено на втором этаже дома 1966 года постройки. Планировка включает в себя три спальни, гостиную, совмещенную с кухней, ванную комнату и балкон.
Судя по фотографиям, апартаменты нуждаются в ремонте, хотя бы косметическом. Из мебели есть только самое необходимое, из бытовой техники — тоже. Из окон открывается вид на соседний дом и небольшую дорогу. Из очевидных преимуществ этого варианта — до пляжа можно доехать за 5 минут или дойти пешком примерно за 30 минут.
Квартира в Гандии за €45,000
В провинции Валенсия в городе Гандия выставлена на продажу квартира общей площадью 102 кв.м. Апартаменты расположены на четвертом этаже четырехэтажного дома 1975 года постройки. Из минусов сразу — в доме нет лифта.
Планировка квартиры включает в себя просторную гостиную, совмещенную со столовой, здесь же есть выход на балкон с видом на зеленую зону. Также в квартире есть две с окнами во двор, одна ванная комната с полноценной ванной и светлая просторная кузня, с выходом в постирочную. В объявлении указано, что квартира требует ремонта.
Квартира в Торревьехе за €38,500
В городе Торревьеха в районе San luis выставлена на продажу небольшая квартира-студия общей площадью 25 кв.м. Апартаменты состоят из одной жилой комнаты и ванной комнаты. Судя по фотографиям, в квартире нужно будет сделать ремонт перед тем, как сдавать ее в аренду (или жить самостоятельно). Однако инвестиционный потенциал у этого предложения довольно хороший из-за выгодного расположения вблизи двух красивейших лагун и Средиземного моря.