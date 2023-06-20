Средняя стоимость квадратного метра жилья в Испании сейчас варьируется в пределах €2000 (если мы не говорим о крупных туристических городах), при этом недвижимость в этой стране стабильно пользуется популярностью у иностранных инвесторов. В базе REALTING есть квартиры в Испании на любой вкус и бюджет, а мы собрали для вас 5 недорогих, но привлекательных вариантов.

Квартира в Аликанте за €49,900

Квартира 3 спальни Аликанте, Испания € 49,900 1 ванных комнат 64 м² 1 Этаж

На юго-востоке побережья Коста-Бланка в портовом городе Аликанте выставлены на продажу множество квартир. Этот город очень популярен у туристов и экспатов, и поэтому иностранные и местные инвесторы покупают здесь жилье с целью сдачи его в аренду.

К примеру, в уже обжитом районе Virgen del remedio выставлена на продажу квартира общей площадью 64 кв.м. Жилье расположено на первом этаже дома 1961 года постройки. Планировка включает три спальни, гостиной, совмещенную с кухней, ванную комнату и балкон.

Квартира на фотографиях выглядит аккуратной и ухоженной. Жилье полностью меблировано и укомплектовано всей необходимой бытовой техникой, однако из объявления не ясно, включено ли все это в стоимость.

Апартаменты в Аликанте за €49,900

Квартира 2 спальни Аликанте, Испания € 49,900 1 ванных комнат 64 м² 4 Этаж

За ту же цену в Аликанте продается еще одна квартира схожей планировки. Жилье расположено на четвертом этаже дома 1961 года постройки. Общая площадь квартиры 64 кв.м., а планировка включает в себя две спальни, гостиную, совмещенную с кухней, одну ванную комнату и балкон.

Эта квартира выглядит не такой милой, как предыдущая. Из мебели здесь — только самое необходимое, есть нужная бытовая техника. На полу во всех комнатах плитка — это функционально, но без ковров выглядит не очень уютно.

Квартира в Аликанте за €49,800

Квартира 3 спальни Аликанте, Испания € 49,800 1 ванных комнат 77 м² 2 Этаж

В этом же районе Аликанте выставлена на продажу квартира общей площадью 77 кв.м. Жилье расположено на втором этаже дома 1966 года постройки. Планировка включает в себя три спальни, гостиную, совмещенную с кухней, ванную комнату и балкон.

Судя по фотографиям, апартаменты нуждаются в ремонте, хотя бы косметическом. Из мебели есть только самое необходимое, из бытовой техники — тоже. Из окон открывается вид на соседний дом и небольшую дорогу. Из очевидных преимуществ этого варианта — до пляжа можно доехать за 5 минут или дойти пешком примерно за 30 минут.

Квартира в Гандии за €45,000

Квартира 2 спальни Gandia, Испания € 45,000 1 ванных комнат 102 м²

В провинции Валенсия в городе Гандия выставлена на продажу квартира общей площадью 102 кв.м. Апартаменты расположены на четвертом этаже четырехэтажного дома 1975 года постройки. Из минусов сразу — в доме нет лифта.

Планировка квартиры включает в себя просторную гостиную, совмещенную со столовой, здесь же есть выход на балкон с видом на зеленую зону. Также в квартире есть две с окнами во двор, одна ванная комната с полноценной ванной и светлая просторная кузня, с выходом в постирочную. В объявлении указано, что квартира требует ремонта.

Квартира в Торревьехе за €38,500

Студия 1 ванная Гуардамар, Испания € 38,500 1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж

В городе Торревьеха в районе San luis выставлена на продажу небольшая квартира-студия общей площадью 25 кв.м. Апартаменты состоят из одной жилой комнаты и ванной комнаты. Судя по фотографиям, в квартире нужно будет сделать ремонт перед тем, как сдавать ее в аренду (или жить самостоятельно). Однако инвестиционный потенциал у этого предложения довольно хороший из-за выгодного расположения вблизи двух красивейших лагун и Средиземного моря.