От Малаги до Аликанте: обзор привлекательной недвижимости в Испании

На испанском рынке недвижимости можно найти широкий выбор вариантов жилья для различных предпочтений и бюджетов. Мы подготовили подробный обзор пяти объектов, расположенных в популярных прибрежных регионах Испании — от экологичных апартаментов в Кальпе до высотного комплекса в Малаге.

Экологичные апартаменты в Кальпе, Аликанте

Квартира 3 комнаты Кальпе, Испания $492,458 3 Комнаты 2 Количество спален 1 ванных комнат 104 м²

Эта трехкомнатная квартира в Испании представляет собой современные апартаменты площадью 104 м², расположенные всего в 100 метрах от пляжа в живописном городе Альтеа, провинция Аликанте. Проект «Viva Altea Beach» отличается высокой энергоэффективностью (класс А) и экологичностью, что становится все более важным фактором при выборе недвижимости.

Квартира имеет 3 комнаты, включая 2 спальни и 1 ванную комнату. Особое внимание стоит обратить на просторную планировку с кухней открытого типа и обеденной зоной, переходящей в гостиную. Большие окна обеспечивают отличное естественное освещение и выходят на просторный балкон или террасу, что позволяет наслаждаться средиземноморским климатом.

Здание оснащено современными технологиями, включая солнечные батареи и аэротермическую систему. В комплексе предусмотрена подземная парковка с возможностью установки зарядных станций для электромобилей.

Расположение объекта — одно из его главных преимуществ. Альтеа известна своим очаровательным старым городом, напоминающим греческий Санторини. В пешей доступности находятся пляж, центр города, магазины и рестораны. В радиусе нескольких километров расположены важные объекты инфраструктуры: порт, яхт-клуб, железнодорожная станция, медицинский центр, поле для гольфа и международная школа.

Стоимость этих апартаментов составляет €450,000.

Апартаменты в Ориуэла Коста

Квартира 2 спальни Orihuela, Испания $241,493 2 Количество спален 2 ванных комнат 96 м²

Теперь обратим внимание на недвижимость в престижном районе Ориуэла Коста — просторные апартаменты общей площадью 96 м². Квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами расположена в жилом комплексе, построенном в 2008 году. Продуманная планировка включает просторные террасы, полностью меблированную кухню и дополнительную подсобную зону.

Инфраструктура комплекса включает красивый сад и большой общий бассейн.

Немного подробностей о локации объекта:

В 5 км от пляжей Ориуэла Коста.

Рядом с гольф-клубом Real Club de Golf Campoamor.

8 км до торгового центра Zenia Boulevard.

55 км до аэропортов Аликанте и Корвера.

Стоимость: €212,350 (€2212/м²).

Современная вилла в Лос-Монтесиносе, Аликанте

Вилла 4 комнаты Los Montesinos, Испания $427,293 4 Комнаты 3 Количество спален 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 2

Этот объект представляет собой новую виллу, построенную в 2023 году в живописном муниципалитете Лос-Монтесинос, провинция Аликанте. Вилла отличается современным дизайном и высоким качеством строительства.

Общая площадь виллы составляет 105 м², а расположена она на участке площадью 208 м². В доме 4 комнаты, включая 3 спальни и 2 ванные комнаты. Двухэтажная планировка обеспечивает удобное разделение пространства: главная спальня находится на первом этаже, а две дополнительные — на верхнем.

Все спальни оборудованы встроенными шкафами. В доме установлены панорамные окна, обеспечивающие отличное естественное освещение, и электрические жалюзи для удобного контроля освещения и температуры. Лестница и террасы оснащены стеклянными балюстрадами.

В стоимость виллы включен ряд дополнительных удобств: частный бассейн, солярий, полы с подогревом в ванных комнатах, душевые перегородки, полностью оборудованная кухня с современной техникой, автоматические ворота в гараже, видеодомофон. Также подготовлена инфраструктура для установки кондиционеров во всем доме.

Теперь немного о расположении виллы. Лос-Монтесинос — это традиционный испанский городок. При этом, все необходимые удобства находятся в пешей доступности: супермаркеты, бары, кафе и рестораны. Особого упоминания заслуживает еженедельный уличный рынок, добавляющий местного колорита.

Для любителей природы поблизости есть несколько интересных мест: пешеходный маршрут Рута Салада, берега живописной розовой лагуны, старая железнодорожная линия, идеально подходящая для велопрогулок. До пляжей Торревьехи можно добраться на велосипеде или автомобиле.

Стоимость виллы составляет €357,000.

Современные апартаменты в высотном комплексе в Малаге

Квартира 2 комнаты Малага, Испания $306,323 2 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 30

Последний объект в нашем обзоре — это современные апартаменты, расположенные в одном из самых высоких зданий Андалусии в городе Малага (30 этажей).

Рассматриваемые апартаменты имеют площадь 41 м² и состоят из 2 комнат, включая 1 спальню и 1 ванную комнату. Несмотря на компактные размеры, квартира отличается продуманной планировкой и высоким уровнем комфорта. Здесь есть полностью оборудованная кухня, система «умный дом», кондиционер, гардеробная и балкон с панорамным видом.

Особого внимания заслуживают общие зоны комплекса. Здесь есть эксклюзивный бассейн на крыше, откуда открывается вид на город и море. Кроме того, жильцам доступны общая прачечная, кинотеатр, коворкинг и современный тренажерный зал. В стоимость квартиры также включено парковочное место и кладовая, что редко встречается в центре крупных городов.

Малага — это столица побережья Коста-дель-Соль, город с богатым культурным наследием и развитой инфраструктурой. Комплекс находится недалеко от центра города и Старого города, а до пляжа можно дойти пешком за 30 минут. Рядом расположены все необходимые объекты инфраструктуры: рынки, банки, спортивные центры.

Важно отметить удобную транспортную доступность: до международного аэропорта Малаги всего 14 минут езды, а до популярного курорта Марбелья — 40 минут. Развитая система общественного транспорта позволяет легко добраться до других городов региона.

Стоимость этих апартаментов составляет €312,000.