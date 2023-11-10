По цене квартиры в Барселоне. В Испании снова пытаются продать деревню “по-дешевке”

На северо-западе Испании в Саморе расположена небольшая живописная деревушка Сальто-де-Кастро, которая вот уже в третий раз выставлена на продажу. По словам продавца, уже начаты аукционные торги. Но неужели первый покупатель, который приобрел ее в прошлом году, не смог выполнить все условия?

Живописная, но заброшенная деревня на северо-западе Испании Сальто-де-Кастро снова выставлена на торги. В прошлом году ее уже приобретал испанский бизнесмен за $275,000, что дешевле, чем средняя стоимость квартиры в Барселоне.

Деревня Сальто-де-Кастро представляет собой заброшенное поселение, которое состоит из 44 домов, одного хостела, бара, бассейна и спортивной зоны. Плюс, по желанию, здесь могут располагаться церковь, аптека и полицейский участок.

Деревня расположена в потрясающей природной среде Биосферного заповедника ЮНЕСКО Месета Иберика, где обитают такие охраняемые виды, как орел Бонелли и иберийский волк. Расположенный недалеко от границы с Португалией, Сальто-де-Кастро также открывается великолепный вид на реку Дуоро.

Сальто-де-Кастро была построена в 1940-х годах электроэнергетической компанией Iberdrola в качестве жилья для рабочих, занимающихся строительством близлежащей плотины. Но к 1980-м люди массово уезжали, чтобы найти работу в крупных городах. С 1989 года деревня полностью заброшена. В 2000 году деревня была продана инвестору с целью превратить ее в туристическое направление, однако планам не суждено было сбыться – глобальный финансовый кризис 2008 года остановил проект, и в 2022 году деревня снова была на рынке.

Стоит отметить, что будущему инвестору необходимо учитывать и затраты на восстановление деревни. Когда объект продавался в прошлом году, агенты по недвижимости подсчитали, что реставрационные работы, чтобы сделать его привлекательным местом для туристов, обойдутся примерно в 2,1 миллиона долларов.

К слову, сейчас стартовая цена деревни увеличена более, чем вдвое – цена торгов начинается от $610,000.