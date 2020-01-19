Приобретение недвижимости на Тенерифе — выгодное мероприятие для иностранных покупателей. И не только в плане инвестиций. При покупке местных апартаментов иностранцы могут претендовать на получение шенгенской визы и ВНЖ для всей семьи. Кроме того, вложение финансов в недвижимость Тенерифе — это еще и отличная возможность круглогодично проживать вблизи к побережью Тихого океана. Здешние места славятся уникальными климатическими условиями. Почти 365 дней в году на самом крупном из Канарских островов наблюдается жаркая солнечная погода.

Основные плюсы от приобретения недвижимости на Тенерифе

Иностранцы активно скупают местные апартаменты по многим причинам:

Мягкий климат. Летом температура держится на отметке +30, зимой — в районе 20 тепла.

Непрекращающийся купальный сезон. Температура воды в Атлантическом океане остается пригодной для купания даже в феврале.

Хорошая кухня. У местных жителей есть уникальная возможность весь год насыщать рацион свежими морепродуктами и овощами.

Доступная ипотека.

Приемлемые цены на жилье. Стоимость квартир на Тенерифе на порядок ниже, чем в других европейских странах. Средняя цена на обычные апартаменты — 150.000 евро.

Хороший заработок от сдачи недвижимости в аренду

К числу главных преимуществ можно отнести и высокую доходность от приобретения квадратных метров на Тенерифе. Купленные здесь апартаменты иностранцы часто сдают в аренду, получая стабильную прибыль в евро. Интерес к арендной недвижимости проявляют местные жители и приезжающие на остров туристы. Особым спросом на Тенерифе пользуются жилые объекты в Costa Adeje и Los Cristianos. От сдачи апартаментов в этих районах владельцы получают наибольший доход.

Кто чаще всего покупает местную недвижимость?

Существует 3 основных типа покупателя жилых и коммерческих объектов на Тенерифе:

Инвесторы. Они вкладывают инвестиции в экономику Испании, чтобы получать прибыль от сдачи недвижимости в аренду. Другая причина для капиталовложений — постоянное удорожание цен на жилье. Купленные апартаменты на Тенерифе всегда можно перепродать дороже спустя определенное время. Семьи. Приобретают местную недвижимость для личного пользования. Проживание на Тенерифе дает им возможность наслаждаться океаном и растить детей в благоприятной атмосфере. Многодетные семьи скупают не только комфортабельные дома, но и их более дешевый вариант — дачи. При покупке апартаментов важно учитывать наличие развитой инфраструктуры, чтобы не оказаться в районе, где присутствуют только бары для приезжих туристов. Покупатели за ВНЖ. К этой категории относятся инвесторы, которые, помимо дохода от купленных апартаментов, желают получить право на проживание в Испании. ВНЖ им выдается при условии инвестирования в местную экономику сумм от 500.000 евро.

С каждым годом покупателей недвижимости на Тенерифе становится все больше. Несмотря на недешевый образ жизни, Канарские острова привлекают граждан других стран развитой экономикой, отсутствием взяток и, конечно же, волшебной природой, которую не встретить больше нигде в мире.