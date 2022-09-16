«Луна» в центре Дубая? Курортный комплекс в виде спутника Земли уже в разработке.

Идею туристического проекта «Луна» предложила канадская архитектурная компания Moon World Resorts Inc. Строительство лунного здания высотой 224 метра будет стоить $5 млрд и займет примерно 4 года. Принимать курорт сможет от 2,5 млн. гостей в год.

Какова будет «начинка» курорта Moon Dubai? Во-первых, на «Луне» разместится тренировочная платформа для разных космических агентств и их астронавтов. Также здесь будет частная резиденция с роскошными квартирами (около 300), которые можно будет купить и стать таким образом членом эксклюзивного частного клуба на Луне. Кроме всего этого, здесь можно будет отдохнуть в спа-салонах и ночных клубах.

Как ожидается, Moon Dubai внесет вклад в экономику эмирата и «вдохнет новую жизнь» в такие секторы, как развлечение, образование, технологии и космический туризм.

— Moon Dubai станет грандиозным туристическим проектом во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он удвоит приток туристов в Дубай и улучшит привлекательность и узнаваемость этого города как бренда, — заявили авторы проекта Г. Мэтьюз и Р. Хендерсон.

Но пока это лишь грандиозные планы. Для того, чтобы воплотить их в жизнь, компания собирается провести ряд шоу для презентации проекта, затем получить региональную лицензию, провести предварительную разработку, и уже потом приступить к строительству.