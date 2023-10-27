Кристина и Александр Летченя из компании Range International Property Investments поделились секретом, как выбрать недвижимость, чтобы получить 10-30% капитализации всего за один год.

“Дубай остается одним из самых привлекательных рынков недвижимости в мире”

– Александр, расскажите как вы оказались на рынке недвижимости Дубай и как начиналась эта история?

– Начиналась вся эта история с недвижимостью в Беларуси. Я тогда работал риелтором, начальником по продажам. Потом встретил Кристину, и она тоже заинтересовалась этой нишей. И вот уже 15 лет, мы работаем бок о бок и отлично дополняем друг-друга как бизнес-партнеры. Потому что каждый из нас компетентнее в разных вопросах, но мы вместе работаем на результат. В какой-то момент в Беларуси нам стало тесно, и мы решили расти в международном плане и выбрали Дубай как самый перспективный город. И знаете, мы ни разу не пожалели!

– А почему вы выбрали Дубай? Многие ведь предпочитают рынок США или тот же Сингапур из азиатских стран.

– Ответ очень прост на самом деле. Дубай уже много лет удерживает звание города «самого-самого». Самое высокое сооружение в мире – Burj Khalifa, один из самых высоких, красивых и уникальных фонтанов в мире – Dubai Fountain, а Palm Jumeirah самый популярный искусственный остров. Не удивительно, что Дубай является самым привлекательным направлением для туристов.

К тому же, город укрепляет свою позицию как глобальный центр для бизнеса, заинтересованный в инновациях, искусственном интеллекте и предпринимательстве. С целью создания экономики, основанной на развитии научных исследований, отрасли информационных технологий и впечатляющей космической программы эмират продолжает вдохновлять и привлекать выдающиеся таланты со всего мира, чтобы продвигать город вперед. Советуем каждому посетить “Музей будущего”, и у вас отпадут сомнения о правильности инвестирования в Дубай.

Спрос на краткосрочную аренду увеличивается из года год и не показывает признаков замедления в ближайшее время. Учитывая привлекательную доходность инвестиций от краткосрочной аренды – в среднем от 12-14% в топовых локациях, город также привлекает инвесторов.

Разнообразие объектов недвижимости – от роскошных вилл и пентхаусов до уютных квартир и таунхаусов – привлекает инвесторов с разным капиталом со всего мира. Несмотря на рост цен, Дубай остается одним из самых привлекательных рынков недвижимости в мире, благодаря своей высокому жизненному стандарту, современной инфраструктуре и уникальному образу жизни.

Более того, очень лояльный и благоприятный экономический климат в сравнении с Америкой, Европой, Азией делают Дубай более привлекательным местом для инвестиций. К примеру, налог на покупку недвижимости Дубая составляет всего лишь 4%, при продаже и сдаче в аренду налогов нет. А на покупку недвижимости в Сингапуре нужно заплатить 60% налога от стоимости недвижимости.

О компании Range International Property Investments

– Значит, любая недвижимость в Дубай приносит большой доход?

– Нет. Не вся недвижимость одинаково прибыльна. Несмотря на все благоприятные условия для инвестирования, нужно уметь выбирать прибыльные квадратные метры. Компания Range International Property Investments подготовила Топ-5 советов при инвестировании в недвижимость Дубая.

– Можете подробнее рассказать о компании Range?

– Компания Range International Property Investments – это не просто агентство недвижимости в Дубае, это профессиональный надёжный Партнер, который помогает инвесторам выбрать наилучшие объекты в ОАЭ. Мы сотрудничаем с крупнейшими застройщиками, чтобы предоставить нашим клиентам лучшие варианты в топовых локациях.

Наша компания имеет более 20 наград от крупнейших застройщиков, что подтверждает наш профессионализм и качество услуг. Мы предоставляем помощь в кредитах, продаже новостроек от всех застройщиков ОАЭ, а также отдел вторичной недвижимости.

Мы всегда стараемся предложить нашим клиентам лучшие варианты с хорошим потенциалом роста в топовых локациях, на лучших этажах с красивым видом. Работаем с каждым клиентом индивидуально, чтобы понять его потребности и предоставить наилучшие варианты.

Мы гордимся тем, что работа с клиентами проходит в дружеской атмосфере. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получили максимальную выгоду от своих инвестиций в недвижимость в ОАЭ.

– Впечатляет! 20 наград это сильно! Неужели компания продолжала работать в пандемию?

– Работа Range International отмечена множеством наград за время своей деятельности. Несмотря на глобальную пандемию и мировую экономическую нестабильность, в самые трудные времена компания Range неоднократно доказывала, что любые препятствия можно преодолеть сильной командой, работающей на успех и долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами.

Топ-5 советов при инвестировании в недвижимость Дубая

– Кристина, вернёмся к списку советов упомянутом выше. Можете рассказать о нем подробнее?

– Конечно. Этот список – квинтэссенция нашего с Александром опыта и профессионализма. Опираясь на него, можете быть уверенным, что не попадете мимо. Итак, Топ-5 советов при инвестировании в недвижимость Дубая:

Не инвестировать в муравейники (многоэтажные дома, если это не топ-локация). Всегда то, что уникально и в дефиците, будет пользоваться спросом. Например, проект Central park от застройщика Meraas. Это малоэтажная застройка, со своим комьюнити, зеленой территорией, замечательным месторасположением (между водой и Бурж-Халифой) и развитой инфраструктурой. Малоэтажная застройка MJL от Meraas. Многоэтажные дома сложнее перепродавать и сдавать в аренду, так как впоследствии всегда будет много предложений и конкуренции, главное в таких проектах выбрать место и вид. Инвестировать нужно в уникальность, то есть в лучшую локацию – там, где вода , гольф, озеленение, парки, знаковые достопримечательные. Уж точно не в одиночные дома в пустыне. Хорошая локация и качество строительства отразятся на цене недвижимости, застройщике и его репутации. Умение делать анализ и сравнивать проекты, просить своих брокеров просчитывать прибыль. Ведь важно не только вернуть инвестиции, но и капитализировать их. Исходя из третьего пункта, можно сделать вывод, что очень важно работать с профессионалами в этой сфере, заинтересованными долгосрочной работой с клиентом. Такими, как мы. Тем более, что мы семейная пара, которая никуда не уезжает, не меняет номеров телефона, всегда на связи. И, главное, ответственно подходящие к приумножению капитала своих инвесторов. Работать с профессиональными брокерами выгоднее и легче. Особенно это заметно, когда покупатели думают возложить всю работу брокера на себя и самостоятельно отправляются к застройщику. Но после внесения платежа общение с застройщиком заканчивается и покупатель остаётся особо без обратной связи.

Напротив, надёжный брокер всегда на связи. Мы поможем и подскажем проверенных специалистов: дизайнеров, архитекторов, юристов и других. Сделаем всю работу за вас, даже если вы не в Дубае. Мы всегда собираем договора для клиентов, решаем вопросы с переводами, подбираем лучшие варианты онлайн, выезжаем на просмотры и высылаем оценку и все расчеты. Выбор гарантированно правильного застройщика. С точки зрения цена-качество. Это важный пункт. Но сейчас деньги инвесторов контролируются государством, поэтому покупатели защищены законом и не могут быть каким-то образом обмануты застройщиком. Важны его репутация, сколько лет он на рынке, анализ роста цен на его проекты и какова его ценность и уникальность. Поэтому большое внимание при выборе нужно уделить локации, цене и качеству строительства.

Успешные кейсы инвестирования

– Убедительный список. А есть реальные примеры ваших клиентов?

– Конечно. Много наших клиентов стали успешными инвесторами, выбирая недвижимость на основании этого списка. Наше главное отличие – это то, что мы предлагаем варианты с большим потенциалом роста и работаем вдолгую.

Например, клиент X приобрел 2 этажа в проекте Celadon Central Park от Meraas более полутора лет назад по стартовой цене в 327 000 долларов за квартиру. Сегодня же стоимость 1-спальных квартир в этом районе начинается от 573 000 долларов – это рост цен на 75% всего за полтора года!

Еще один клиент приобрел несколько квартир на стадии строительства у Meraas, в том числе на Bluewaters за 603 000 долларов. Сегодня же стоимость его квартиры составляет 1 420 000 долларов, что означает чистую прибыль в размере 817 000 долларов!

– Думаете, цены будут расти?

– Мы в этом уверены! Уже через 3 года будет невозможно найти хорошую недвижимость по доступной цене.

– Значит, любой брокер поможет с инвестициями в недвижимость?

– Мы считаем, что любой брокер продаст вам недвижимость. Но только брокер с мышлением инвестора поможет выбрать квадратные метры с хорошей капитализацией. И именно такими брокерами мы и являемся.

Постоянное исследование рынка, консультации с экспертами, для обеспечения клиентам безупречного сервиса в области недвижимости позволяют нам держать руку на пульсе. Наша экспертность и полная отдача позволяет нашим клиентам получать 10-30% капитализации всего за один год. И мы постоянно совершенствуемся, чтобы наши покупатели возвращались к нам снова и снова счастливые и более богатые.

– Александр, Кристина, к вам можно обращаться с любой точки Земли и по любым вопросам касательно недвижимости в Дубае?

– Да, мы работаем с клиентами лично и в онлайн-формате без выходных. Мы рекомендуем обращаться к нам, чтобы получить профессиональную помощь в выборе наилучших объектов недвижимости в ОАЭ. Мы действительно работаем с душой и предлагаем только то, что купили бы сами. Мы поможем вам выбрать лучшую недвижимость от надежных застройщиков в Дубае. Мы всё сравним , просчитаем и посоветуем выбрать гарантированно ликвидный вариант, который после сдадим в аренду и перепродадим с прибылью.

Мы готовы помочь вам достичь успеха в мире недвижимости в ОАЭ. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам выбрать наилучшие варианты для инвестирования в недвижимость.

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