Премия странового риска отражает, насколько высоки риски приобретения недвижимости в данной стране в текущей ситуации. По актуальной информации, в ОАЭ премия странового риска незначительно выросла.

Объединённые Арабские Эмираты как государство включает в себя семь эмиратов, с точки зрения развития недвижимости наиболее интересны Абу-Даби и Дубай. В ОАЭ создана надежная законодательная база для защиты инвестиций. Объём привлекаемых в ОАЭ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) постоянно растёт, согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в 2021 году ОАЭ занимали 15 место в мире (и 1 место среди арабских стран) по размеру привлечённых ПИИ.

Одним из показателей инвестиционной привлекательности страны является величина премии за страновой риск (country risk premium, CRP), обычно рассчитываемая на основании доходности государственных ценных бумаг на мировых рынках. ОАЭ выпускает долгосрочные государственные облигации, которые высоко котируются на всех биржевых площадках. Агентства Moody’s и Fitch установили для правительства ОАЭ долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "Aa2" и "AA-" соответственно. Этот уровень рейтинга характеризует облигации высокого качества с низким кредитным риском. Поскольку целью является оценка инвестиционной привлекательности недвижимости, то для расчётов использовались биржевые сведения по доходности наиболее долгоживущей ценной бумаги правительства ОАЭ, номинированной в долларах США (со сроком погашения в октябре 2061 года) с тем, чтобы срок её жизни был максимально приближен к срокам экономической жизни объектов недвижимости.

Данные по величине странового риска ОАЭ с начала года приведены на графике ниже. Полученные величины низки, они колебались до лета в районе 2,8%, потом стали слегка приподниматься. На 31 августа 2023 года для ОАЭ:

CRP = 3,16%.

Это – низкое значение странового риска, характеризующее малую вероятность потери объектом недвижимости стоимости (полной или частичной) в результате вследствие действия общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов, присутствующих в этой стране независимо от объекта недвижимости.