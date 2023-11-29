Квартира с гарантией дохода – это как? В Дубае появляется все больше интересных предложений
В поисках надежных локаций для инвестиций в недвижимость покупатели регулярно просматривают тысячи объявлений о покупке квартир в ОАЭ. И в Дубае появляется все больше интересных предложений – к примеру, квартира рамках проекта Golf Views в живописном районе Dubai Sports City и апартаменты в ЖК . По словам продавца, доход от сдачи в аренду будет гарантирован.
Квартира площадью 38 кв.м. за €190,600
В новостройке Golf Views в одном из живописных районов Дубая – Dubai Sports City за €190,609 можно купить квартиру общей площадью 38 кв.м. В объявлении указаны преимущества проекта:
- Гарантированный доход: средний гарантированный доход от сдачи в аренду составляет 11%, обеспечивая стабильные финансовые результаты для инвесторов.
- Благоприятный налоговый климат: налог на владение и сдачу в аренду составляет 0%.
- Защита инвесторов: проект находится под надзором RERA и DLD, обеспечивая высший стандарт безопасности и прозрачности для инвесторов.
- Помощь в получении ВНЖ: компания предоставляет поддержку в получении вида на жительство, облегчая инвестиционный процесс.
- Идеальное расположение: Проект развернут в Dubai Sports City, рядом с известным полем для гольфа The Els Club. Всего в 20 минутах езды от центра города и пляжей Дубая. Вокруг уже функционируют различные школы, торговые центры и рестораны, создавая комфортную инфраструктуру для будущих жильцов.
Кроме того, на территории ЖК Golf Views будут расположены:
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Сауна и хаммам
- Симулятор гольфа
- Баскетбольная площадка
- Беговая дорожка
- Кинотеатр под открытым небом
- Автостоянка с пунктами зарядки электромобилей
- Профессиональная охрана
Особые условия оплаты: застройщик предлагает выгодную беспроцентную схему оплаты:
- 20% - первоначальный взнос
- 50% - в течение 1,5 лет
- 30% - погашение по 0,5% ежемесячно до полной оплаты.
Планируется, что весь жилой комплекс будет построен в июле 2026 года.
Квартира площадью 39 кв.м. за €144,378
Продавец называет ЖК Serene Gardens райским уголком в Дубае. Чем же он так хорош? Во-первых, проект предлагает удобную транспортную инфраструктуру –до основных точек можно доехать менее, чем за полчаса:
- 03 минуты - Аль-Ялайс-роуд
- 07 Минуты - Шейх Заид Роуд
- 10 минут - торговый центр Ибн Баттута
- 15 минут - Сайт ЭКСПО 2020
- 20 минут - международный аэропорт Аль-Мактум
Еще один плюс этого проекта – квартиры с полной меблировкой и отлично развитой инфраструктурой на территории комплекса. Здесь есть:
- Спортивный зал
- Бассейн
- Игровая комната
- Кинотеатр
- Клубный дом
- Детские игры
- Бизнес-зал
- Пространство для медитации
- Открытые спортивные сооружения
- Зона барбекю
- Автостоянка
Квартира площадью 39 кв.м. в этом ЖК стоит €144,378. При желании недвижимость можно приобрести в рассрочку: 20% – первоначальный платеж, 40% – на стадии строительства, 40% – при завершении.