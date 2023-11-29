В поисках надежных локаций для инвестиций в недвижимость покупатели регулярно просматривают тысячи объявлений о покупке квартир в ОАЭ. И в Дубае появляется все больше интересных предложений – к примеру, квартира  рамках проекта Golf Views в живописном районе Dubai Sports City и апартаменты в ЖК . По словам продавца, доход от сдачи в аренду будет гарантирован.

Квартира площадью 38 кв.м. за €190,600
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
€191,017
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 13/16 Этаж

В новостройке Golf Views в одном из живописных районов Дубая – Dubai Sports City за €190,609 можно купить квартиру общей площадью 38 кв.м. В объявлении указаны преимущества проекта:

  • Гарантированный доход: средний гарантированный доход от сдачи в аренду составляет 11%, обеспечивая стабильные финансовые результаты для инвесторов.
  • Благоприятный налоговый климат: налог на владение и сдачу в аренду составляет 0%.
  • Защита инвесторов: проект находится под надзором RERA и DLD, обеспечивая высший стандарт безопасности и прозрачности для инвесторов.
  • Помощь в получении ВНЖ: компания предоставляет поддержку в получении вида на жительство, облегчая инвестиционный процесс.
  • Идеальное расположение: Проект развернут в Dubai Sports City, рядом с известным полем для гольфа The Els Club. Всего в 20 минутах езды от центра города и пляжей Дубая. Вокруг уже функционируют различные школы, торговые центры и рестораны, создавая комфортную инфраструктуру для будущих жильцов.

Кроме того, на территории ЖК Golf Views будут расположены:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Сауна и хаммам
  • Симулятор гольфа
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая дорожка
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Автостоянка с пунктами зарядки электромобилей
  • Профессиональная охрана

Особые условия оплаты: застройщик предлагает выгодную беспроцентную схему оплаты:

  • 20% - первоначальный взнос
  • 50% - в течение 1,5 лет
  • 30% - погашение по 0,5% ежемесячно до полной оплаты.

Планируется, что весь жилой комплекс будет построен в июле 2026 года.

Жилой комплекс в районе&nbsp;Dubai Sports City
Гостиная в нейтральных оттенках в квартире в Дубае
Большая спальня в новостройке&nbsp;Golf Views в Дубае

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Квартира площадью 39 кв.м. за €144,378
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
€144,687
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² Количество этажей 9

Продавец называет ЖК Serene Gardens райским уголком в Дубае. Чем же он так хорош? Во-первых, проект предлагает удобную транспортную инфраструктуру –до основных точек можно доехать менее, чем за полчаса:

  • 03 минуты - Аль-Ялайс-роуд
  • 07 Минуты - Шейх Заид Роуд
  • 10 минут - торговый центр Ибн Баттута
  • 15 минут - Сайт ЭКСПО 2020
  • 20 минут - международный аэропорт Аль-Мактум

Еще один плюс этого проекта – квартиры с полной меблировкой и отлично развитой инфраструктурой на территории комплекса. Здесь есть:

  • Спортивный зал
  • Бассейн
  • Игровая комната
  • Кинотеатр
  • Клубный дом
  • Детские игры
  • Бизнес-зал
  • Пространство для медитации
  • Открытые спортивные сооружения
  • Зона барбекю
  • Автостоянка

Квартира площадью 39 кв.м. в этом ЖК стоит €144,378. При желании недвижимость можно приобрести в рассрочку: 20% – первоначальный платеж, 40% – на стадии строительства, 40% – при завершении. 

Новостройка&nbsp;Serene Gardens в Дубае
Красивая гостиная в песочных отттенках в квартире в Дубае
Красивая большая кровать коричневыхоттенков в квартире в новостройке в Дубае