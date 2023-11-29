Квартира с гарантией дохода – это как? В Дубае появляется все больше интересных предложений

В поисках надежных локаций для инвестиций в недвижимость покупатели регулярно просматривают тысячи объявлений о покупке квартир в ОАЭ. И в Дубае появляется все больше интересных предложений – к примеру, квартира рамках проекта Golf Views в живописном районе Dubai Sports City и апартаменты в ЖК . По словам продавца, доход от сдачи в аренду будет гарантирован.

Квартира площадью 38 кв.м. за €190,600

В новостройке Golf Views в одном из живописных районов Дубая – Dubai Sports City за €190,609 можно купить квартиру общей площадью 38 кв.м. В объявлении указаны преимущества проекта:

Гарантированный доход: средний гарантированный доход от сдачи в аренду составляет 11%, обеспечивая стабильные финансовые результаты для инвесторов.

Благоприятный налоговый климат: налог на владение и сдачу в аренду составляет 0%.

Защита инвесторов: проект находится под надзором RERA и DLD, обеспечивая высший стандарт безопасности и прозрачности для инвесторов.

Помощь в получении ВНЖ: компания предоставляет поддержку в получении вида на жительство, облегчая инвестиционный процесс.

Идеальное расположение: Проект развернут в Dubai Sports City, рядом с известным полем для гольфа The Els Club. Всего в 20 минутах езды от центра города и пляжей Дубая. Вокруг уже функционируют различные школы, торговые центры и рестораны, создавая комфортную инфраструктуру для будущих жильцов.

Кроме того, на территории ЖК Golf Views будут расположены:

Бассейн

Тренажерный зал

Сауна и хаммам

Симулятор гольфа

Баскетбольная площадка

Беговая дорожка

Кинотеатр под открытым небом

Автостоянка с пунктами зарядки электромобилей

Профессиональная охрана

Особые условия оплаты: застройщик предлагает выгодную беспроцентную схему оплаты:

20% - первоначальный взнос

50% - в течение 1,5 лет

30% - погашение по 0,5% ежемесячно до полной оплаты.

Планируется, что весь жилой комплекс будет построен в июле 2026 года.

Квартира площадью 39 кв.м. за €144,378

Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом Дубай, ОАЭ €144,687 1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² Количество этажей 9

Продавец называет ЖК Serene Gardens райским уголком в Дубае. Чем же он так хорош? Во-первых, проект предлагает удобную транспортную инфраструктуру –до основных точек можно доехать менее, чем за полчаса:

03 минуты - Аль-Ялайс-роуд

07 Минуты - Шейх Заид Роуд

10 минут - торговый центр Ибн Баттута

15 минут - Сайт ЭКСПО 2020

20 минут - международный аэропорт Аль-Мактум

Еще один плюс этого проекта – квартиры с полной меблировкой и отлично развитой инфраструктурой на территории комплекса. Здесь есть:

Спортивный зал

Бассейн

Игровая комната

Кинотеатр

Клубный дом

Детские игры

Бизнес-зал

Пространство для медитации

Открытые спортивные сооружения

Зона барбекю

Автостоянка

Квартира площадью 39 кв.м. в этом ЖК стоит €144,378. При желании недвижимость можно приобрести в рассрочку: 20% – первоначальный платеж, 40% – на стадии строительства, 40% – при завершении.