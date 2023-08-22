Что нужно, чтобы стать брокером по недвижимости Дубая прямо сейчас? Абсолютно не важно, в каком городе вы находитесь или какой опыт работы имеете — достаточно лишь любить процесс продажи и хотеть зарабатывать больше. Стать брокером по недвижимости в Дубае с гарантированным трудоустройством, и получать выгоду прямо сейчас можно на онлайн или оффлайн обучении от директора АН Easy Life Property Игоря Подыменоко. Всю дополнительную информацию можно получить на вебинаре, который пройдет 24 августа в 19.00.

Игорь Подыменко — эксперт по недвижимости в Дубае, сертифицированный брокер, владелец агентства недвижимости Easy Life Property.

«Дубай — это, в первую очередь, бренд»

Рынок недвижимости Дубая развивается и растет, привлекая инвесторов и покупателей со всего мира. В чем же его отличие от других?

— Дубай — в первую очередь, это грамотно выстроенный бренд, а уже потом — невероятный город-мечта, — считает Игорь Подыменко. — Город растет, при этом инфраструктура появляется сразу же и его жителям не нужно ждать, пока построится, к примеру, школа или откроется продуктовый магазин — здесь, подобно оазису, на месте пустыни тут и там вырастают новые районы, наполненные всем необходимым для жизни. Любой инвестор понимает, что покупка недвижимости в Дубае — это всегда выгодно, и сейчас, как никогда, возможно.

Конечно, такое развитие города предполагает и невероятные возможности для работы или развития бизнеса. Здесь буквально любой бизнес может «выстрелить» в кратчайшие сроки — нужно лишь понимать, как здесь все работает, и действовать в рамках местных законов.

Одна из самых крутых особенностей Дубая — это его жители: лишь 20% населения — это местные жители, остальные 80% — приезжие из более, чем 100 стран. Именно поэтому город может стать стартовой площадкой для каждого экспата, и здесь не требуется ни связей, ни родственников, ни каких-либо ухищрений — достаточно лишь выбрать нужную нишу и упорно трудиться, продвигаясь в этом направлении.

Опытные риэлторы зарабатывают в месяц от $10,000

На рынке, где огромное количество застройщиков, продавцов и покупателей профессия брокера по недвижимости становится одной из самых востребованных в этом городе. Опытные риэлторы зарабатывают в месяц от $10,000 и до бесконечности.

— Когда я работал брокером, стало очевидно, что я могу зарабатывать $20-30 тыс в месяц, при этом в 2-3 раза больше путешествовать. В итоге я открыл собственное агентство недвижимости, и с ноября 2022 года совокупно я и мои ученики продали недвижимость в Дубае на общую сумму более $40,000,000 и получили комиссию более $2,000,000.

После моего обучения, вы также сможете понять, как начать зарабатывать на недвижимости в Дубае, не выходя из своего дома. Все, что вам понадобится, — это компьютер, интернет и желание работать и жить красиво.

Почему это интересно?

Путешествия и жизнь по всему миру : Обучение дает вам свободу жить и путешествовать где угодно, наслаждаясь новыми возможностями.

: Обучение дает вам свободу жить и путешествовать где угодно, наслаждаясь новыми возможностями. Финансовая независимость : Инвестируйте свою прибыль в недвижимость мудро и достигните финансовой независимости благодаря полученным знаниям.

: Инвестируйте свою прибыль в недвижимость мудро и достигните финансовой независимости благодаря полученным знаниям. Жизнь в Дубае: Ваша мечта о переезде в Дубай с семьей может стать реальностью. Обучение поможет сделать этот переход гладким и приятным.

Преимущества обучения от АН Easy Life Property:

Гарантированное трудоустройство.

После обучения вы получаете сертификат и предложение о прохождении стажировки в агентстве недвижимости Дубая.

После закрытия первой сделки — официальный job offer. Такое предложение подразумевает, помимо прочего, подготовку рабочей визы и ВНЖ.

Не обязательно наличие опыта работы в недвижимости.

Стажироваться или работать в агентстве недвижимости Дубая можно удаленно!

Поддержка со стороны куратора — опытного брокера по недвижимости Дубая.

Доступ к облаку контента (фото/видео), который можно использовать для ведения Instagram/Telegram.

Доступ к последним обновлениям 40 строительных компаний Дубая, эксклюзивные строительные проекты становятся вам доступны для продажи.

Сразу в процессе обучения вы начнете продавать проекты МИРОВЫХ БРЕНДОВ, которые покупают инвесторы со всего мира.

Гибкий график работы и отсутствие жесткого контроля со стороны руководства.

Сколько стоит обучение и что туда входит?

3590 USD офлайн обучение — сюда входит насыщенная четырехдневная программа с концентратом полезной информации о работе риэлторов, застройщиках, самых интересных проектах и т.д. По окончанию программы ученики становятся стажерами с официальным трудоустройством в агентстве недвижимости Дубая, где за ними закреплен опытный куратор.

1590 USD онлайн обучение — это новый восьминедельный формат обучения также с предоставлением всей необходимой информации о работе на рынке недвижимости Дубая. По окончанию программы ученики удаленно становятся стажерами с официальным трудоустройством в агентстве недвижимости Дубая Easy Life Property, где за ними закреплен опытный куратор.

Все подробности — на вебинаре, который пройдет 24 августа в 19.00

Всю дополнительную информацию об обучении и работе риэлтора на рынке недвижимости Дубая можно получить на вебинаре, который пройдет.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.