Отсутствие подоходного налога, высокие зарплаты и соответствующий уровень жизни делают ОАЭ прекрасным местом для трудоустройства иммигрантов. Они, к слову, составляют почти 90% от всего населения страны. В этом гайде мы разбираемся, что нужно, чтобы устроиться на работу в ОАЭ, какие вакансии здесь самые востребованные, можно ли найти работу в Дубае без знания английского, и на какие зарплаты можно рассчитывать.

Сколько всего иностранцев живёт и работает в ОАЭ?

По данным Министерства людских ресурсов и эмиратизации, в 2023 году в ОАЭ проживает и работает более 9 млн. иностранцев (то есть 88.52% от всего числа населения). В пятерку ведущих стран происхождения этих иностранцев входят:

Индия

Пакистан

Бангладеш

Шри-Ланка

Непал.

На эти страны приходится более 60% всего иностранного населения ОАЭ. Среди других стран происхождения — Филиппины, Египет, Индонезия и Эфиопия.

Иностранцы играют важную роль в экономике ОАЭ, составляя в некоторых отраслях более 90% рабочей силы. Они также являются одним из основных источников доходов от туризма: в 2022 году ОАЭ посетило более 16 млн. человек.

Источник: globalmediainsight.com

Требования к иностранцам, желающим получить работу

Иностранцы, планирующие работать в ОАЭ, должны знать, что они не могут работать по гостевым или туристическим визам. Но искать работу, находясь в государстве в качестве туриста, не запрещено.

Для того, чтобы легально жить и работать в ОАЭ, необходимо получить разрешение на работу=рабочую визу, а затем резидентскую визу. Работа без предварительного получения соответствующей визы является незаконной и может повлечь за собой штрафные санкции и юридическую ответственность. Штрафы применяются как к работодателю, так и к работнику.

Получение разрешения на работу

Разрешение на работу в ОАЭ выдается Министерством людских ресурсов и эмиратизации (MoHRE). Для получения такого допуска иностранцы должны отвечать следующим требованиям:

Иметь действующий паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев.

Предоставить заверенный диплом о высшем образовании, полученный за пределами ОАЭ.

Иметь предложение о работе от работодателя, расположенного в стране.

Обладать необходимой квалификацией и опытом работы.

Быть пригодным для работы в ОАЭ по медицинским показаниям, в том числе, пройти тестирование на наличие инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ и/или туберкулез.

Конкретные требования для получения разрешения на работу могут варьироваться в зависимости от типа работы и гражданства иностранного работника. К примеру, медицинские работники, такие как врачи, лаборанты и другие, должны сдать экзамен в Министерстве здравоохранения и профилактики для того, чтобы заниматься профессиональной деятельностью в ОАЭ. Некоторыми профессиями по закону и вовсе могут заниматься только граждане — к их числу, к примеру, относятся адвокаты.

Ведомство рассмотрит заявление и выдаст документ, если заявитель соответствует всем требованиям. Разрешение на работу обычно действует в течение одного года, но может быть продлено на более длительный срок.

Получение резидентской визы

Помимо требований, предъявляемых к получению разрешения на работу, иностранцы, желающие работать в ОАЭ, должны также получить визу на проживание в ОАЭ или резидентскую визу. Визы на проживание выдаются Главным управлением по вопросам проживания и делам иностранцев (GDRFA). Для получения резидентской визы иностранцы должны отвечать следующим требованиям:

Иметь действующее разрешение на работу.

Иметь действующий паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев.

Иметь необходимую медицинскую страховку.

Иметь достаточно средств для содержания себя и всех иждивенцев во время проживания в ОАЭ.

После получения разрешения на работу и резидентской визы иностранный гражданин может работать в ОАЭ на законных основаниях.

Условия и особенности работы

Расскажем, как в целом устроена рабочая культура в ОАЭ.

Каждый работник в Эмиратах, независимо от своего гражданства и должности, имеет право на 30-дневный оплачиваемый отпуск. Если в текущем году работодатель не предоставил этот отпуск, то в следующем году можно отдохнуть уже целых 60 дней. Компания не имеет права лишать вас отпуска в течение двух лет подряд.

Принимающие компании часто предоставляют дополнительные льготы, такие как оплата проживания иностранного сотрудника, медицинская страховка и иногда даже питание.

Испытательный срок при приеме на работу в большинстве компаний может продолжаться до полугода. Если кандидат не соответствует ожиданиям, его можно уволить без предупреждения.

После официального приема на работу любая из сторон имеет право расторгнуть контракт. Если работодатель решает уволить сотрудника, сроки уведомления зависят от его стажа в компании: менее трех месяцев — 7 дней, от трех месяцев до пяти лет — 30 дней, более пяти лет — 90 дней.

При решении сотрудника уйти по собственному желанию, ему необходимо отправить уведомление работодателю в соответствии с условиями, установленными в трудовом договоре. Однако, если прошло менее года с момента подписания контракта, компания может потребовать компенсацию всех затрат на трудоустройство, такие как оформление документов и билеты на перелет.

Кроме того, если работодатель не одобряет расторжение договора заранее, это может повлечь за собой запрет на трудоустройство в течение от полугода до года. В случаях с особой тяжестью (например, решение уйти без объяснения причин), бан может быть даже пожизненным. При согласии обеих сторон на расторжение договора, рекомендуется запросить у нанимателя свидетельство об отсутствии возражений (no objection certificate).

Важно отметить, что в ОАЭ не существует профсоюзов. В случае конфликта между работодателем и сотрудником, ситуация рассматривается в Главном управлении по делам резидентов и иностранцев (General Directorate of Residency and Foreigners’ Affairs — GDRFA) и Министерстве трудовых ресурсов и эмиратизации (Ministry of Human Resources and Emiratisation — MOHRE). Решение может быть обжаловано в суде.

Важным аспектом является наличие в стране специальной системы защиты заработной платы (Wage Protection System — WPS), которая обеспечивает выплату зарплаты экспатам даже в случае недобросовестности работодателя.

Трудовые реформы 2022-2023 гг. в ОАЭ

С февраля 2022 года в ОАЭ вступило в силу новое трудовое законодательство.

Поправка Описание Отмена бессрочных контрактов С 1 февраля 2023 г. все работники частного сектора (исключение — финансовые свободные зоны DIFC и ADGM) должны работать по срочным контрактам. Продолжительность срочного контракта определяется по договоренности сторон, но больше не ограничивается 3 годами. Страхование на случай потери работы В ОАЭ введена система страхования на случай безработицы для всех работников частного и государственного сектора. Программа будет покрывать 60% основной заработной платы работника в течение 6 месяцев. Работники не имеют права на получение страховки, если они: уволены по дисциплинарным причинам; подали в отставку; перешли на новую работу; уехали из страны. Выплаты по окончании работы В новом трудовом законодательстве уточнены и расширены льготы при увольнении работников. Так, например, теперь работникам полагается один день выходного пособия за каждый 21 рабочий день Увеличение продолжительности ежегодного отпуска В соответствии с новым трудовым законодательством увеличилась продолжительность ежегодного отпуска для всех работников. Например, работники со стажем менее 5 лет теперь имеют право на 30 дней ежегодного отпуска по сравнению с 21 днем. Гибкий график работы Новое законодательство позволяет работодателям и работникам договариваться о гибком графике работы, например, об удаленной работе и неполном рабочем дне. Равная оплата труда Новое трудовое законодательство запрещает дискриминацию в сфере занятости, в том числе по признаку пола. Это означает, что работодатели обязаны платить женщинам и мужчинам одинаковую зарплату за труд равной ценности.

Помимо вышеперечисленных реформ, ОАЭ ратифицировали ряд международных трудовых конвенций, в том числе Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Это свидетельствует о стремлении ОАЭ защищать права всех работников, независимо от их гражданства.

Трудовые реформы 2022-2023 гг. представляют собой значительный шаг вперед для ОАЭ. Они помогут создать более гибкий и справедливый рынок труда и лучше защитить права всех работников.

Налоги для иностранных работников

На иностранных работников в ОАЭ распространяется то же налоговое законодательство, что и на граждан ОАЭ, что означает, что они не платят подоходный налог с доходов, полученных от источников в ОАЭ или за рубежом. Это связано с тем, что в ОАЭ отсутствует подоходный налог с физических лиц.

Однако иностранные работники в ОАЭ могут облагаться и другими налогами, такими как:

Налог на добавленную стоимость (НДС). Это налог на потребление, которым облагается большинство товаров и услуг, продаваемых в ОАЭ. Стандартная ставка НДС составляет 5%.

Это налог на потребление, которым облагается большинство товаров и услуг, продаваемых в ОАЭ. Стандартная ставка НДС составляет 5%. Акцизный налог. Это выборочный налог, который взимается с некоторых товаров и услуг, таких как табачные изделия, газированные напитки и энергетические напитки.

Это выборочный налог, который взимается с некоторых товаров и услуг, таких как табачные изделия, газированные напитки и энергетические напитки. Отчисления на социальное страхование. Работники в ОАЭ обязаны делать отчисления на социальное обеспечение, которые используются для финансирования пенсионной системы и системы здравоохранения страны. Ставка взносов на социальное страхование составляет 20% от общей заработной платы работника, из которых 5% платит сам работник, а 15% — работодатель.

Важно учитывать, что иностранные работники, работающие в компаниях, зарегистрированных в зоне свободной торговли в ОАЭ, могут быть освобождены от некоторых налогов, например от взносов на социальное страхование.

Также стоит узнавать о налоговых соглашениях, заключенных вашей родной страной с ОАЭ. Эти соглашения могут предусматривать налоговые льготы или помогать в избежании двойного налогообложения.

Какие специальности особенно востребованы?

Среди иностранцев в Эмиратах популярны профессии в следующих сферах:

IT: инженеры-программисты, специалисты по кибербезопасности, веб-разработчики, разработчики мобильных приложений и т.д.

инженеры-программисты, специалисты по кибербезопасности, веб-разработчики, разработчики мобильных приложений и т.д. Здравоохранение: врачи, медсестры, стоматологи, фармацевты и другие медицинские работники.

врачи, медсестры, стоматологи, фармацевты и другие медицинские работники. Финансы: бухгалтеры, финансовые аналитики, риск-менеджеры.

бухгалтеры, финансовые аналитики, риск-менеджеры. Инженеры: инженеры-строители, инженеры-механики, инженеры-электрики и другие.

инженеры-строители, инженеры-механики, инженеры-электрики и другие. Образование: учителя, преподаватели и другие.

учителя, преподаватели и другие. Маркетинг: руководители отделов продаж, менеджеры по маркетингу и т.д.

руководители отделов продаж, менеджеры по маркетингу и т.д. Гостиничный бизнес: управляющие гостиницами, повара, официанты.

управляющие гостиницами, повара, официанты. Строительство: менеджеры проектов, инженеры-строители.

менеджеры проектов, инженеры-строители. Логистика и управление цепями поставок: менеджеры по управлению цепями поставок, менеджеры по логистике и другие специалисты в области логистики и управления цепями поставок.

менеджеры по управлению цепями поставок, менеджеры по логистике и другие специалисты в области логистики и управления цепями поставок. Управление персоналом: менеджеры по персоналу, рекрутеры.

Помимо этих профессий, высоким спросом пользуются иностранцы, обладающие навыками и опытом работы в таких областях, как обслуживание клиентов, администрирование и управление.

Важно отметить, что рынок труда в ОАЭ отличается высокой конкуренцией, и для успешной работы иностранцам необходимо обладать серьезными навыками и опытом. Также важно знать культуру работы в ОАЭ и адаптироваться к местному образу жизни.

Сколько можно заработать в ОАЭ? Средние зарплаты

Средняя заработная плата в ОАЭ для иностранцев зависит от ряда факторов, включая отрасль, опыт, квалификацию и гражданство. Однако в целом иностранцы, как правило, зарабатывают в ОАЭ больше, чем у себя на родине.

По данным Salary Explorer, средняя зарплата в Дубае составляет 258,000 дирхамов в год ($70,256 по текущему курсу). Однако эта цифра может сильно варьироваться в зависимости от должности. Например, средняя зарплата врача в Дубае составляет 400,000 дирхамов (около $110,000) в год, а учителя — 100,000 дирхамов (около $27,000) в год.

Ниже приведены примеры средних зарплат иностранцев в ОАЭ в различных отраслях:

Финансы: 300,000 дирхамов (около $82,000) в год.

Здравоохранение: 400,000 дирхамов (около $110,000) в год.

Информационные технологии: 300,000 дирхамов (около $82,000) в год.

Образование: 100,000 дирхамов (около $27,000) в год.

Продажи и маркетинг: 250,000 дирхамов (около $70,000) в год.

Обслуживание клиентов: 150,000 дирхамов (около $40,000) в год.

Розничная торговля и гостиничный бизнес: 220,000 дирхамов (около $60,000) в год.

Важно отметить, что это лишь усредненные данные и реальная зарплата может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.

И последнее: может ли иностранец претендовать на гражданство ОАЭ?

Иностранцы могут получить гражданство ОАЭ, однако этот процесс не из простых. Существует два основных способа получения гражданства ОАЭ:

Натурализация. Иностранцы, легально проживающие в ОАЭ не менее 30 лет и имеющие хорошую репутацию, могут подать заявление на натурализацию . При этом они должны свободно владеть арабским языком и иметь базовое представление об исламской культуре и праве.

Иностранцы, легально проживающие в ОАЭ не менее 30 лет и имеющие хорошую репутацию, могут подать . При этом они должны свободно владеть арабским языком и иметь базовое представление об исламской культуре и праве. Исключительные заслуги. Правительство ОАЭ также может предоставить гражданство иностранцам, которые внесли исключительный вклад в развитие страны в области бизнеса, науки, техники, культуры или искусства.

Кроме того, недавно правительство ОАЭ ввело новую программу, которая позволяет инвесторам и талантливым людям получить гражданство в ускоренном порядке. Претенденты должны соответствовать определенным критериям, например, иметь определенный уровень благосостояния или инвестировать определенную сумму денег в ОАЭ.

Важно отметить, что получение гражданства ОАЭ в конечном итоге зависит от усмотрения правительства. Нет никакой гарантии, что заявление будет одобрено, даже если заявитель соответствует всем требованиям.