Новостройка в Дубае за $100.000? Смотрите закрытую pre-sale презентацию и бронируйте свою квартиру уже сейчас

16 августа прошла закрытая pre-sale презентация проекта новостройки в Дубае от нашего партнёра Tranio. Рассказываем детали и прикрепляем запись эфира.

Проект новостройки Tranio в Дубае располагается в районе Арджан в 20 минутах от Дубай Марины. Бронь объектов уже открыта.

Почему выгодно инвестировать сейчас? Вы сможете сэкономить до 35% и зафиксировать минимальную цену до начала продаж. При входе в проект сейчас средняя цена за квадрат — $2580, после официальной презентации объекта, которая состоится в октябре, стоимость квадратного метра будет в среднем составлять $3520. Доступны как студии, так и 1-3 спальные квартиры.

Сдача проекта запланирована на IV кв. 2027.

Кому будет интересно? Инвесторам, которые хотят выгодно проинвестировать в объект в ОАЭ и зафиксировать для себя минимальную цену на стадии pre-sale.

Почему стоит доверять? Tranio — это крупный международный брокер, который в Эмирате работает как инвестор в строительство перспективных объектов. В портфеле успешных кейсов соинвестирования на ранней стадии — инвестиции в ЖК Community в третьем квартале 2022 года.

Спикеры онлайн-показа — менеджер по работе с партнерами в Транио Марина Сапего и руководитель направления коммерческой недвижимости Анна Воробьева — рассказали на онлайн-показе: