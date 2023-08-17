Новостройка в Дубае за $100.000? Смотрите закрытую pre-sale презентацию и бронируйте свою квартиру уже сейчас
16 августа прошла закрытая pre-sale презентация проекта новостройки в Дубае от нашего партнёра Tranio. Рассказываем детали и прикрепляем запись эфира.
располагается в районе Арджан в 20 минутах от Дубай Марины. Бронь объектов уже открыта.
Почему выгодно инвестировать сейчас? Вы сможете сэкономить до 35% и зафиксировать минимальную цену до начала продаж. При входе в проект сейчас средняя цена за квадрат — $2580, после официальной презентации объекта, которая состоится в октябре, стоимость квадратного метра будет в среднем составлять $3520. Доступны как студии, так и 1-3 спальные квартиры.
Сдача проекта запланирована на IV кв. 2027.
Кому будет интересно? Инвесторам, которые хотят выгодно проинвестировать в объект в ОАЭ и зафиксировать для себя минимальную цену на стадии pre-sale.
Почему стоит доверять? Tranio — это крупный международный брокер, который в Эмирате работает как инвестор в строительство перспективных объектов. В портфеле успешных кейсов соинвестирования на ранней стадии — инвестиции в ЖК Community в третьем квартале 2022 года.
Спикеры онлайн-показа — менеджер по работе с партнерами в Транио Марина Сапего и руководитель направления коммерческой недвижимости Анна Воробьева — рассказали на онлайн-показе:
- О проекте: от архитектуры до планировки.
- О преимуществах над конкурентами: узнаете, чем проект выделяется среди других новостроек в этом регионе.
- О преимуществах района, где расположился проект, и об окружающей его инфраструктуре. Огромный бонус этого места — спокойствие и отсутствие толп туристов. При этом, главные точки притяжения Дубая — в пределах 20-минутной доступности.
- О том, как происходит строительство в Дубае, и почему вкладываться туда — это более чем надёжно.
- Об этапах заключения договора и о том, сколько времени есть у потенциальных покупателей для принятия решения.
- Конечно, поговорили, и об инвестиционной привлекательности и высокой . Кстати, чтобы понять, как именно мегаполис шёл к нынешней точке роста и с чем сталкивался на пути, читайте в нашем аналитическом материале.