Выгоднее новостроек? Три квартиры в Дубае с хорошим ремонтом, которые которые принесут доход сразу

Иногда для того, чтобы выгодно купить квартиру в Дубае, приходится подолгу ждать подходящего варианта и потом быстро принимать решение, понимая, что самые лучшие новостройки «уходят» буквально за пару часов. Но есть квартиры, которые не нужно ждать — они уже полностью отремонтированы и готовы к заселению. Мы нашли три отличных варианта как для сдачи в аренду, так и для собственного проживания.

Квартира в The Lofts West за €781,429

Квартира 2 спальни Дубай, ОАЭ € 782,650 2 ванных комнат 125 м²

Башня Lofts West Tower — это 36-этажное здание в центре Дубая, которое входит в триаду высоток под названием «Лофты» (есть еще Центральная башня Лофтса и Восточная башня Лофтса). Это здание удобно расположено, так как оно находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall, фонтанов Burj Khalifa и Souk Al Bahar.

Весь жилой комплекс продуман таким образом, чтобы его обеспечить максимальный комфорт и безопасность его жителям. Для этого на территории комплекса есть полностью оборудованный тренажерный зал, супермаркет и ресторан, два бассейна, окруженные красивейшими растениями, СПА, место для проведения мероприятий и площадка для барбекю. За безопасностью следит круглосуточная охрана.

По словам продавца, квартиры в ЖК The Lofts — это удобное и стильное жилое пространство с апартаментами открытой планировки с современными кухнями и ванными комнатами.

За €781,429 можно приобрести квартиру общей площадью 125 кв.м. Планировка включает две спальни, две ванные комнаты, балкон. Жилье полностью меблировано, укомплектовано всей необходимой бытовой техникой. При этом интерьер выполнен в спокойных тонах, который подойдет буквально каждому.

Выгодное расположение квартиры имеет дополнительный бонус — отличный вид из окна на современные небоскребы Дубая, строгость которых разбавляют лазурные бассейны придомовых территорий.

Сейчас квартира уже сдается в краткосрочную аренду, а это значит будет приносить доход с первого дня ее приобретения.

Квартира в Bellevue Tower 1 за €791,687

Квартира 2 спальни Дубай, ОАЭ € 792,924 3 ванных комнат 120 м²

ЖК Bellevue Towers — это строящийся жилой комплекс, откуда открывается невероятный вид на весь деловой центр Дубая. Выгодное расположение делает этот комплекс одним из самых привлекательных вариантов для инвестиций. Отсюда до самого известного небоскреба Дубая — Бурдж Халифы — всего около 5 минут езды, 7 минут — до Бизнес-Бей, 12 минут — до DIFC, 15 минут — до Молла Эмиратов.

Bellevue Towers расположен окружении многочисленных торговых, продовольственных и развлекательных заведений. При этом небоскребы Bellevue Towers оснащены всем необходимым для комфортного образа жизни: собственная просторная парковка, бассейн, лаундж-зоны, тренажерный зал. С территории бассейна открывается шикарный вид на Бурдж Халифа.

Для маленьких жителей Bellevue Towers предлагает специально разработанные детские игровые площадки для бесконечного веселья. При этом придомовая территория украшена тропическими растениями и цветами.

Так как часть комплекса Bellevue Towers еще строится, здесь можно купить как новостройку, так и квартиры от собственников — первые дома были сданы в III квартале 2020 года.

За €791,687 можно купить квартиру общей площадью 120 кв.м. Планировка включает две спальни, три ванные комнаты, гостиную со столовой и кухонной зонами, балкон. Жилье полностью меблировано, укомплектовано всей необходимой бытовой техникой.

Квартира в Beach Vista Tower 1 за €765,577

Квартира 1 спальня Дубай, ОАЭ € 766,773 1 ванных комнат 69 м²

Beach Vista Tower 1 — это часть жилого комплекса Emaar Beach Front, который расположился между двумя популярными направлениями — Palm Jumeirah и Jumeirah Beach Residence.

ЖК Emaar Beach Front сейчас строится в одной из гаваней Дубая. Проект был разработан известной компанией Emaar Properties и включает в себя две башни: 33-этажный и 26-этажный небоскребы, которые будут соединены шестиуровневым подиумом.

На территории комплекса будет расположен пейзажный бассейн, полностью оборудованный тренажерный зал, магазины, кафе и рестораны, палуба у бассейна в стиле Майами, зона барбекю, детская игровая площадка. Особенность ЖК Emaar Beach Front в том, что его жители будут иметь прямой выход к пляжу с потрясающим лазурными водами Персидского залива.

Beach Vista — это жилой комплекс с апартаментами с 1-4 спальнями, каждые из которых будут воплощать изысканную, сдержанную роскошь с потрясающим видом. Окна от пола до потолка и обширные террасы являются неотъемлемой частью Beach Vista.

В Beach Vista Tower 1 прямо сейчас можно купить полностью готовую квартиру общей площадью 69 кв.м. за €765,577. Это будут апартаменты с одной спальней и просторной гостиной, совмещенной с кухней. Также в квартире есть балкон, откуда открывается вид на марину и бульвар. Квартира полностью меблирована и укомплектована всей необходимой бытовой техникой.