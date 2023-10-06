В 2023 году Дубай привлек миллиарды долларов инвестиций в элитную недвижимость. Только за третий квартал 2023 года покупатели вложили в роскошные апартаменты Дубая 1,59 миллиарда долларов.

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank LLP, за первые девять месяцев этого года в Дубае было совершено 277 сделок по продаже домов стоимостью 10 миллионов долларов и более. Это позволило Эмирату опередить такие мировые финансовые центры, как Нью-Йорк и Гонконг.

Один из ведущих консультантов по недвижимости, Фейсал Дуррани, руководитель отдела исследований Ближнего Востока в Knight Frank, отмечает, что спрос на роскошные дома в Дубае остается стабильно высоким, в то время как предложение за ним не успевает.

Среди районов Дубая, наиболее популярных среди состоятельных покупателей, выделяется остров Palm Jumeirah, который привлек более половины всех продаж в секторе роскошной недвижимости. Также значительный спрос наблюдается на Emirates Hills, Jumeirah Bay Island и традиционном Umm Suqeim 3.

Почему Дубай?

1. Государственная политика

Правительство внедряет меры, способствующие притоку иностранных инвестиций и развитию сектора недвижимости. Они включают в себя либеральную визовую политику и налоговые льготы.

2. Сильная экономика

Экономика Дубая переживает золотую эпоху — в 2022 году был зафиксирован рекордный рост ВВП за последние десять лет. Это вызвало бурный спрос на роскошные недвижимые активы со стороны как местных, так и иностранных покупателей.

3. Надёжное убежище

Мировые инвесторы всё чаще обращают внимание на Дубай как на место, где можно уверенно хранить свои активы.