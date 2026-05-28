Апарт-отель Черногорье

Boreti, Черногория

Belvedere Residence в Бечичи это современный жилой комплекс на Будванской ривьере, расположенный примерно в 3 км от Будвы, в пешей доступности от моря, набережной и всей курортной инфраструктуры района. Комплекс был открыт в 2016 году и воспринимается не только как место для сезонного отдыха…