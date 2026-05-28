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Апарт-отель Черногорье

Бар, Черногория
от
$113,888
;
4
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ID: 5690
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

элитные апартаменты

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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$113,888
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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