  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бар
  4. Апарт-отель Черногорье

Апарт-отель Черногорье

Бар, Черногория
от
$113,888
;
3
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 5796
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
$213,876
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Тиват, Черногория
от
$449,786
Жилой комплекс Adria Montenegro
Trebesin, Черногория
от
$131,009
Жилой комплекс Boka Verde
Тиват, Черногория
от
$275,255
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
$200,685
Вы просматриваете
Апарт-отель Черногорье
Бар, Черногория
от
$113,888
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Апарт - отель Черногорье
Бар, Черногория
от
$112,616
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Агентство
Your Invest Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Показать все Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$824,014
Количество этажей 2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной с…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Показать все Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват (Черногория), в окружении роскошных вилл и жилых комплексов. Здание состоит из 10 апартаментов, из которых 6 однокомнатных, 3 двухуровневых двухкомнатных и 1 пентхаус с двумя спальнями и террасой на крыше.   …
Застройщик
Kraft Construction
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
28.05.2026
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
Условия получения гражданства Черногории
06.05.2026
Условия получения гражданства Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Показать все публикации