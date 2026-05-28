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Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay

Радовичи, Черногория
от
$757,112
;
20
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ID: 38213
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Дата обновления: 14.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

О комплексе

Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay! 

Новая коллекция резиденций The Peaks расположена в Luštica Bay — одном из самых престижных курортных проектов Адриатики. Комплекс находится у входа в первое и единственное в Черногории гольф-сообщество и предлагает уникальное сочетание природы, премиальной инфраструктуры и образа жизни мирового уровня.

Резиденции расположены среди тщательно спроектированных садов, водных элементов и ландшафтных пространств с панорамными видами на Адриатическое море, Бока-Которский залив и уникальное гольф-поле.

Комплекс включает всего 48 резиденций, расположенных в трех малоэтажных жилых корпусах.
В продаже представлены:
· апартаменты с 1 спальней;
· апартаменты с 2 спальнями;
· апартаменты с 3 спальнями;
· ограниченная коллекция пентхаусов.

Проект подойдет тем, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень сервиса в окружении уникальной природы Черногории.

Преимущества комплекса:
· расположение в первом гольф-сообществе Черногории;
· виды на Адриатическое море, Бока-Которский залив и гольф-поле;
· крупнейший бассейн в Luštica Bay площадью 400 м²;
·  отдельный бассейн для отдыха площадью 90 м²;
· традиционная зона для встреч и отдыха, вдохновленная черногорским наследием;
· ландшафтные сады и прогулочные пространства;
· подземный паркинг для каждой резиденции;
· возможность индивидуальных мебельных решений.

 

Гольф и инфраструктура:
The Peaks является частью нового гольф-курорта Luštica Bay и располагается рядом с тренировочными зонами, драйвинг-рейнджем и клубным домом The ClubHouse.

В основе проекта — чемпионское 18-луночное поле Gary Player Signature Golf Course.

Особенностью проекта является то, что каждое поле для гольфа имеет вид на море — редкое преимущество даже по мировым стандартам.

Условия покупки:
Покупателям предлагается беспроцентная рассрочка платежа с возможностью оплаты до двух лет после завершения строительства.

Срок завершения строительства комплекса — сентябрь 2029 года.

 

Резиденции в The Peaks — это уникальная возможность приобрести недвижимость в одном из самых перспективных и престижных проектов Черногории, объединяющем морской образ жизни, чемпионский гольф и высокий уровень курортной инфраструктуры.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay
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от
$757,112
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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