Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay

Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay!
Новая коллекция резиденций The Peaks расположена в Luštica Bay — одном из самых престижных курортных проектов Адриатики. Комплекс находится у входа в первое и единственное в Черногории гольф-сообщество и предлагает уникальное сочетание природы, премиальной инфраструктуры и образа жизни мирового уровня.
Резиденции расположены среди тщательно спроектированных садов, водных элементов и ландшафтных пространств с панорамными видами на Адриатическое море, Бока-Которский залив и уникальное гольф-поле.
Комплекс включает всего 48 резиденций, расположенных в трех малоэтажных жилых корпусах.
В продаже представлены:
· апартаменты с 1 спальней;
· апартаменты с 2 спальнями;
· апартаменты с 3 спальнями;
· ограниченная коллекция пентхаусов.
Проект подойдет тем, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень сервиса в окружении уникальной природы Черногории.
Преимущества комплекса:
· расположение в первом гольф-сообществе Черногории;
· виды на Адриатическое море, Бока-Которский залив и гольф-поле;
· крупнейший бассейн в Luštica Bay площадью 400 м²;
· отдельный бассейн для отдыха площадью 90 м²;
· традиционная зона для встреч и отдыха, вдохновленная черногорским наследием;
· ландшафтные сады и прогулочные пространства;
· подземный паркинг для каждой резиденции;
· возможность индивидуальных мебельных решений.
Гольф и инфраструктура:
The Peaks является частью нового гольф-курорта Luštica Bay и располагается рядом с тренировочными зонами, драйвинг-рейнджем и клубным домом The ClubHouse.
В основе проекта — чемпионское 18-луночное поле Gary Player Signature Golf Course.
Особенностью проекта является то, что каждое поле для гольфа имеет вид на море — редкое преимущество даже по мировым стандартам.
Условия покупки:
Покупателям предлагается беспроцентная рассрочка платежа с возможностью оплаты до двух лет после завершения строительства.
Срок завершения строительства комплекса — сентябрь 2029 года.
Резиденции в The Peaks — это уникальная возможность приобрести недвижимость в одном из самых перспективных и престижных проектов Черногории, объединяющем морской образ жизни, чемпионский гольф и высокий уровень курортной инфраструктуры.