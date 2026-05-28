Жилой комплекс Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay

Новая коллекция резиденций в The Peaks Lustica Bay!

Новая коллекция резиденций The Peaks расположена в Luštica Bay — одном из самых престижных курортных проектов Адриатики. Комплекс находится у входа в первое и единственное в Черногории гольф-сообщество и предлагает уникальное сочетание природы, премиальной инфраструктуры и образа жизни мирового уровня.

Резиденции расположены среди тщательно спроектированных садов, водных элементов и ландшафтных пространств с панорамными видами на Адриатическое море, Бока-Которский залив и уникальное гольф-поле.

Комплекс включает всего 48 резиденций, расположенных в трех малоэтажных жилых корпусах.

В продаже представлены:

· апартаменты с 1 спальней;

· апартаменты с 2 спальнями;

· апартаменты с 3 спальнями;

· ограниченная коллекция пентхаусов.

Проект подойдет тем, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень сервиса в окружении уникальной природы Черногории.

Преимущества комплекса:

· расположение в первом гольф-сообществе Черногории;

· виды на Адриатическое море, Бока-Которский залив и гольф-поле;

· крупнейший бассейн в Luštica Bay площадью 400 м²;

· отдельный бассейн для отдыха площадью 90 м²;

· традиционная зона для встреч и отдыха, вдохновленная черногорским наследием;

· ландшафтные сады и прогулочные пространства;

· подземный паркинг для каждой резиденции;

· возможность индивидуальных мебельных решений.

Гольф и инфраструктура:

The Peaks является частью нового гольф-курорта Luštica Bay и располагается рядом с тренировочными зонами, драйвинг-рейнджем и клубным домом The ClubHouse.

В основе проекта — чемпионское 18-луночное поле Gary Player Signature Golf Course.

Особенностью проекта является то, что каждое поле для гольфа имеет вид на море — редкое преимущество даже по мировым стандартам.

Условия покупки:

Покупателям предлагается беспроцентная рассрочка платежа с возможностью оплаты до двух лет после завершения строительства.

Срок завершения строительства комплекса — сентябрь 2029 года.

Резиденции в The Peaks — это уникальная возможность приобрести недвижимость в одном из самых перспективных и престижных проектов Черногории, объединяющем морской образ жизни, чемпионский гольф и высокий уровень курортной инфраструктуры.