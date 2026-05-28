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Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village

Радовичи, Черногория
от
$416,250
;
20
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ID: 38867
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ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

О комплексе

Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village!

Mirta — это новая и финальная коллекция резиденций в Marina Village, самом узнаваемом прибрежном районе Luštica Bay. Проект расположен над мариной и предлагает уникальную возможность приобрести недвижимость в уже сформированном и востребованном прибрежном сообществе с развитой инфраструктурой и атмосферой средиземноморского курорта.

Комплекс объединяет современные жилые пространства, панорамные виды на Адриатическое море и прямой доступ к набережной, пляжам, ресторанам, бутикам и яхтенной марине Luštica Bay.

 

В комплексе предусмотрено всего 48 резиденций, расположенных в трех малоэтажных жилых корпусах.
В продаже представлены:
- студии;
- апартаменты с 1 спальней;
- апартаменты с 2 спальнями;
- двухуровневые резиденции (duplex);
- пентхаусы с 3 спальнями.

Проект станет идеальным выбором как для постоянного проживания и отдыха, так и для инвестиций в одном из самых престижных курортных проектов Адриатики.

Преимущества комплекса:
- расположение в самом сердце Luštica Bay;
- панорамные виды на Адриатическое море и марину;
- два бассейна для жителей комплекса;
- просторные террасы и балконы;
- отдельные резиденции с частными садами;
- ограниченная коллекция двухуровневых резиденций;
- кухни Nolteсо встроенной бытовой техникой Bosch или аналогичного класса;
- высокоскоростная оптоволоконная связь;
- частные парковочные места;
- для отдельных резиденций предусмотрены подземные гаражи;
- возможность индивидуального подбора мебели через сервис Aftersales.

 

Инфраструктура и расположение
Mirta находится в пешей доступности от яхтенной марины, пляжей, прогулочной набережной, ресторанов, кафе и бутиков Marina Village. Благодаря удобному расположению жители также получают быстрый доступ к району Centrale и гольф-сообществу The Peaks.

Marina Village является центром жизни Luštica Bay и включает:
- пятизвездочный отель The Chedi Luštica Bay;
- международную марину на 115 яхтенных мест;
- рестораны и кафе на набережной;
- магазины и бутики;
- спортивную и развлекательную инфраструктуру;
- насыщенную программу мероприятий круглый год.

 

Условия покупки
Покупателям Mirta предлагаются две удобные модели оплаты:
Рассрочка платежа
- 10% от стоимости резиденции оплачивается при заключении договора;
- последующие 60% выплачиваются ежеквартальными платежами до завершения строительства;
- оставшиеся 30% оплачиваются ежеквартально после передачи объекта.
Данная программа действует исключительно для резиденций Mirta и позволяет собственникам заселиться или начать сдавать недвижимость в аренду еще до полного завершения выплат.
Оплата 100% стоимости
При единовременной полной оплате покупатели получают специальную скидку на выбранную резиденцию Mirta.

 

Срок завершения строительства комплекса — конец 2029 года.

Mirta — это последняя возможность приобрести недвижимость в Marina Village, сочетая морской образ жизни, премиальную инфраструктуру Luštica Bay и высокий инвестиционный потенциал одного из самых престижных проектов Черногории.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$416,250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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