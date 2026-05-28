Жилой комплекс Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village

Финальная коллекция резиденций Mirta в Marina Village!

Mirta — это новая и финальная коллекция резиденций в Marina Village, самом узнаваемом прибрежном районе Luštica Bay. Проект расположен над мариной и предлагает уникальную возможность приобрести недвижимость в уже сформированном и востребованном прибрежном сообществе с развитой инфраструктурой и атмосферой средиземноморского курорта.

Комплекс объединяет современные жилые пространства, панорамные виды на Адриатическое море и прямой доступ к набережной, пляжам, ресторанам, бутикам и яхтенной марине Luštica Bay.

В комплексе предусмотрено всего 48 резиденций, расположенных в трех малоэтажных жилых корпусах.

В продаже представлены:

- студии;

- апартаменты с 1 спальней;

- апартаменты с 2 спальнями;

- двухуровневые резиденции (duplex);

- пентхаусы с 3 спальнями.

Проект станет идеальным выбором как для постоянного проживания и отдыха, так и для инвестиций в одном из самых престижных курортных проектов Адриатики.

Преимущества комплекса:

- расположение в самом сердце Luštica Bay;

- панорамные виды на Адриатическое море и марину;

- два бассейна для жителей комплекса;

- просторные террасы и балконы;

- отдельные резиденции с частными садами;

- ограниченная коллекция двухуровневых резиденций;

- кухни Nolteсо встроенной бытовой техникой Bosch или аналогичного класса;

- высокоскоростная оптоволоконная связь;

- частные парковочные места;

- для отдельных резиденций предусмотрены подземные гаражи;

- возможность индивидуального подбора мебели через сервис Aftersales.

Инфраструктура и расположение

Mirta находится в пешей доступности от яхтенной марины, пляжей, прогулочной набережной, ресторанов, кафе и бутиков Marina Village. Благодаря удобному расположению жители также получают быстрый доступ к району Centrale и гольф-сообществу The Peaks.

Marina Village является центром жизни Luštica Bay и включает:

- пятизвездочный отель The Chedi Luštica Bay;

- международную марину на 115 яхтенных мест;

- рестораны и кафе на набережной;

- магазины и бутики;

- спортивную и развлекательную инфраструктуру;

- насыщенную программу мероприятий круглый год.

Условия покупки

Покупателям Mirta предлагаются две удобные модели оплаты:

Рассрочка платежа

- 10% от стоимости резиденции оплачивается при заключении договора;

- последующие 60% выплачиваются ежеквартальными платежами до завершения строительства;

- оставшиеся 30% оплачиваются ежеквартально после передачи объекта.

Данная программа действует исключительно для резиденций Mirta и позволяет собственникам заселиться или начать сдавать недвижимость в аренду еще до полного завершения выплат.

Оплата 100% стоимости

При единовременной полной оплате покупатели получают специальную скидку на выбранную резиденцию Mirta.

Срок завершения строительства комплекса — конец 2029 года.

Mirta — это последняя возможность приобрести недвижимость в Marina Village, сочетая морской образ жизни, премиальную инфраструктуру Luštica Bay и высокий инвестиционный потенциал одного из самых престижных проектов Черногории.