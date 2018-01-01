Парк Резиденс

ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир разных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж.
Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж.
Сдача блока А–4 квартал 2023 г.
Сдача блоков В и С - март 2025 г.
Локация:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар
До моря - 450 м
До аэропорта Подгорика -50 мин.
До Будвы-30 мин.
До Котора-40 мин.
До Тиват-50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
бассейн на территории комплекса
зона отдыха с бассейнами на крыше
бутик-спа
турецкая баня
фитнес-центр
рестораны
торговые центры
подземная парковка
управляющая компания и др.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м
Высококачественные скоростные лифты с домофоном
Система генератора для резервного питания
Надежная теплоизоляция
Материалы повышенной огнестойкости
Энергоэффективность
Шумоизоляция стен
Видеодомофон
Ландшафтный дизайн сада и террасы
Центральная спутниковая система телевидения
PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой. Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы.
План оплаты:
Оплата-100%
ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок- В, С)
ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С)
Возможна сдача апартаментов в управление.
PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе.
Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
|Море
|450 м