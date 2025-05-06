Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO

Об агентстве

Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.

В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.