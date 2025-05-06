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  3. Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO

Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO

Черногория, Тиват
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
3 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.sothebysrealty.me
Об агентстве

Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.

В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.

Услуги

Брокеры недвижимости, продажи недвижимости, инвестиции в недвижимость, развитие недвижимости

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 05:41
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 12:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 17 объектов
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Площадь: 357 м2 (187 м2 + 170 м2 террасы)Спальни: 3Ванные комнаты: 3 + 1Гаражное пространств…
$3,28 млн
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Площадь: 87 м2 (70 м2 + 17 м2 терраса)Спальни: 2Ванные комнаты: 1 1Двухкомнатная квартира в …
$781,250
Квартира 1 комната в Кумбор, Черногория
Квартира 1 комната
Кумбор
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Площадь: 156 м2 (108 м2 + 49 м2 терраса)Спальни: 2Ванные комнаты: 2 2Гараж: 1Меблированная д…
$1,75 млн
Квартира 3 комнаты в Сусташ, Черногория
Квартира 3 комнаты
Сусташ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Площадь: 171 м2 (153 м2 + 15 м2 террасы) Спальни: 3 Ванные комнаты: 2 + 1 Места Граца: 2 …
$880,204
Дома
Смотреть все 35 объектов
Дом 3 спальни в Муо, Черногория
Дом 3 спальни
Муо
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Площадь дома: 183 м2 (159 м2 + 24 м2 тераса)Понта и палуба: 44 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 2…
$2,15 млн
Вилла 3 комнаты в Сусташ, Черногория
Вилла 3 комнаты
Сусташ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
&NBSP; Площадь виллы: 190 м2 Площадь участка: 800 м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 + 1 Б…
$902,774
Вилла 4 комнаты в Сусташ, Черногория
Вилла 4 комнаты
Сусташ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Будва, Скоциджевойка - уникальная вилла на скале над морем,   Размер дома: 470м2 Жилая пл…
$3,61 млн
Вилла 5 комнат в Сусташ, Черногория
Вилла 5 комнат
Сусташ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 632 м²
Общая площадь: 632 м2 Чистая площадь 524 м2 Жилая площадь 346 м2 Площадь участка: 580 м2 …
$2,60 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Коммерческое помещение 976 м² в Котор, Черногория
Коммерческое помещение 976 м²
Котор
Площадь 976 м²
Площадь участка: 976 м2 Площадь участка: 261 м2 Общая площадь застройки (GBA): 734 м2 Мак…
$999,725
Отель 92 м² в Сусташ, Черногория
Отель 92 м²
Сусташ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Комплекс эксклюзивных вилл и апартаментов с бассейнами и потрясающим видом на море, с видом …
Цена по запросу
Коммерческое помещение 2 111 м² в Сусташ, Черногория
Коммерческое помещение 2 111 м²
Сусташ
Площадь 2 111 м²
&NBSP; Площадь участка: 2111 м2 Площадь городского участка: 2111 м2 Строительный индекс: …
$888,644
Коммерческое помещение 9 136 м² в Сусташ, Черногория
Коммерческое помещение 9 136 м²
Сусташ
Площадь 9 136 м²
Budva, Drobni Pijesak – земля для строительства комплекса вилл или гостиницы с приложениями …
Цена по запросу
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