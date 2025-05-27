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Дома в Общине Котор, Черногория

Рисан
28
Прчань
142
Доброта
95
Котор
87
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802 объекта найдено
Таунхаус в Кавач, Черногория
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Таунхаус
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Современный, архитектурно спроектированный новый великолепный таунхаус с беспрепятственным п…
$474,420
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Дом 3 комнаты в Муо, Черногория
Дом 3 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
На продажу предлагаем загородный дом с тремя спальнями в районе Муо, Котор. Площадь виллы…
$478,670
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First Realty
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Дом 8 комнат в Kostanjica, Черногория
Дом 8 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 8
Площадь 368 м²
Две виллы на первой линии в Боко-Которском заливе. Площадь участка 897 м2. Площадь большей в…
$1,34 млн
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Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Уникальный дом 17 века на первой линии, с гаражом и причалом, общая площадь дома 370 м2. Хоз…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
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Агентство
Monteonline
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
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Агентство
Monteonline
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English, Русский, Српски
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Вилла в Вишнево, Черногория
Вилла
Вишнево, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
wp:paragraph Мечта на берегу Адриатического моря! Продаётся вилла в закрытом поселке Крымов…
$415,075
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Новый роскошный дом на продажу в Прчани, Котор. Дом площадью 200 м2 имеет бассейн, джакузи …
$590,719
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Комфорт и роскошь в одном из самых прекрасных уголков Черногории! Представляем вашему вниман…
$1,03 млн
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Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Продается одноэтажный дом в Которском заливе в Прхане, в тихом месте с видом на море. Город …
$212,452
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Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Продаются два дома площадью 300м2 и 100м2 в Муо. Дома находятся всего в 30 метрах от моря и …
$1,53 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
В тихом местечке Кримовица, в 9 км от Будвы, продается вилла с прекрасным видом на море. Вил…
$2,73 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу, состоящую из: 4 спален (каждая со своей ванной комнат…
$1,56 млн
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Агентство
First Realty
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Дом 6 комнат в Доброта, Черногория
Дом 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Дом в Доброте, 50 м от моря. Имеет гостиную с кухней, ванную комнату, кладовую, террасу и га…
$706,415
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Предлагается вилла на первой линии у моря, в поселке Столив. Вилла состоит из четырех этажей…
$986,464
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Вилла в посёлке Ораховац - 3 спальни, уютный, зеленый садик До моря 100м. Площадь виллы: 110…
$369,019
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Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается дом в Старом городе Котора. Он состоит из цокольного этажа и двух этажей с двумя о…
$684,017
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Эта вилла  в пос. Доброта - каменный, отреставрированный дом с 4 спальнями и своим причалом …
$1,30 млн
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Дом 5 комнат в Krimovice, Черногория
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продажа Кримовица № 6046. Вилла с бассейном в живописном поселке Кримовица всего в 8 км от Б…
$432,936
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Дом 12 спален в Krimovice, Черногория
Дом 12 спален
Krimovice, Черногория
Количество спален 12
Площадь 245 м²
Будванская ривьера, община Котор, район Кримовица. Трёх этажный дом Расстояние до моря 2км …
$217,601
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Дом в Skaljari, Черногория
Дом
Skaljari, Черногория
Площадь 133 м²
Дом 133 м2 состоит из трех отдельных квартир. Идеальная инвестиция для краткосрочной аренды.…
$284,116
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Площадь 507 м²
Жилая площадь: 507 м2 Жилых комнат: 2 Спален: 6 Ванных комнат: 6 Вид на море – из всех спале…
$1,74 млн
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Дом 6 спален в Котор, Черногория
Дом 6 спален
Котор, Черногория
Количество спален 6
Продается дом в районе Муо, муниципалитет Котор. Общая площадь дома составляет 145 м2, а рас…
$569,992
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Дом 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Дом 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2162 ⠀ Продается уникальный старинный дом в Которе, Шкаляри  Дом полностью обновленн…
$614,550
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Дом 4 спальни в Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Total area: 373 sq.m. Internal area: 291 sq.m. Total area of ​​the plot: 1830 sq.m. + part o…
$1,91 млн
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Агентство
First Realty
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Вилла в Загора, Черногория
Вилла
Загора, Черногория
Количество спален 4
Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в поселке Загора…
$528,538
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Вилла в Дубралевина, Черногория
Вилла
Дубралевина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
В продаже роскошный трехэтажный дом в Кримовице, всего в 8 километрах от Будвы и в 1,5 килом…
$506,696
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Дом 6 комнат в Муо, Черногория
Дом 6 комнат
Муо, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа Котор  № S324 Продается люксовая вилла в классическом стиле, дорогостоящая мебель и …
$1,62 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Двухэтажный, аккуратный домик с прекрасным садиком всего в 2 минутах ходьбы от моря. В пешей…
$509,990
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Агентство
Monteonline
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Вилла 17 комнат в Столив, Черногория
Вилла 17 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 17
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 731 м²
Роскошный средиземноморский комплекс, состоящий из виллы первой линии и мини-отеля в Столиве…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English

Типы недвижимости в Общине Котор

виллы
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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