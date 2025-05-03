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Квартиры с террасой в Общине Будва, Черногория

Будва
2578
Бечичи
1426
Рафаиловичи
347
Петровац
268
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789 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира в Будве 96 m2. Дом построен по последним технологиям, подобного не найти не только…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Будва, район Майни. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 1000 м. Вид – на горы и на…
$181,310
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Будва, центр, Ядранский Путь. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Пл…
$351,375
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Будва. Квартира студия Расстояние до моря 800м. Вид на город Этаж – второй Дом не оборуд…
$99,642
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Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в престижном комплексе с бассей…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 76 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в удобном районе Расстояние до…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 150м. …
$271,862
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Будва, район Розино. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м Площадь 58 кв.м. …
$135,144
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой шестиэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Полностью меблированный апартамент в жилом комплексе Кристалл на первой береговой линии куро…
$292,928
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 36 м²
Квартира-студио в небольшом уютном доме в городе Петровац. Продается со всей необходимой меб…
$88,263
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Описание Будва, центр, район новой школы. Двух уровневая квартира с тремя спальнями Расстоян…
$648,693
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Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Будванская ривьера. Элитный пентхаус от владельца-Застройщика, который строит потрясающие ж…
$629,213
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$320,217
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Уютная квартира с 1 спальней в городе Бечичи расположена в Ирланском Компексе. Структура кв…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новый жилой комплекс премиум класса на первой линии у моря…
$280,019
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новый жилой комплекс премиум класса на первой линии у моря…
$193,527
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартиры в новом элегантном жилом комплексе с бассейном Р…
$187,688
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$94,303
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж - 6 Расстояние до моря 70 метров Дом с лифтом Площадь 96м2
$379,872
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Квартира 2 спальни в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Будванская ривьера, посёлок Пржно. Квартира с спальнями в престижном жилом комплексе с бассе…
$168,934
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расстояние…
$113,477
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 52 м²
Этаж 3
Квартира, Бечичи, комплекс Belvedere Квартира площадью 52 м² с шикарным видом на море в э…
$165,791
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус в новом комплексе с бассейном в Будве. Рядом расположена новая школа Адри…
$876,719
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Двухкомнатная квартира в новом комплексе с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. Этот у…
$194,128
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Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Продажа «из первых рук» - от Инвестор…
$546,919
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 1000 м. Площадь 54 кв.м Вид на город …
$135,144
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Люкс пентхаус в центре Будвы Площадь квартиры: 190м2 + гараж 18м2 Спальни: 3 Ванные комнаты:…
$474,410
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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