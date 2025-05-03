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Квартиры с садом в Общине Будва, Черногория

Будва
2578
Бечичи
1426
Рафаиловичи
347
Петровац
268
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56 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус в новом комплексе с бассейном в Будве. Рядом расположена новая школа Адри…
$876,719
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Двухкомнатная квартира в новом комплексе с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. Этот у…
$194,128
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
Новые апартаменты с 3 спальнями в ЖК с бассейном в Будве. Апартаменты продаются со встроенно…
$649,803
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 517 м²
Этаж 2/3
VILLA 8 - APARTMENT A5 3 спальни 282 m2 + терраса 235 m2 Роскошный просторный двухуровнев…
$3,61 млн
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Квартира 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 4/5
Продается просторная меблированная квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с бассейном в Бе…
$396,482
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Роскошные меблированные апартаменты площадью 146 м2 с двумя спальнями с изумительным видом н…
$1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Трехкомнатная квартира в новом комплексе с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. Этот у…
$300,942
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 4/11
Апартаменты с одной спальней с панорамным видом на море на 1 линии в самом центре Будвы. …
$704,910
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Квартира 3 комнаты в Пржно, Черногория
Квартира 3 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 6/8
Апартаменты с 2 спальнями с видом на Св. Стефан в апарт-отеле 5* под управлением компании Ca…
$583,481
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Представляем Вам новый инвестиционный проект в Черногории «Montesa Hill Premium Residence» н…
$162,193
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$936,988
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/12
На продажу в новом современном кондо-отеле на 1 линии в Бечичи предлагаются апартаменты с 1-…
$547,588
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Новый эксклюзивный дом на пляже Бечичи, первая линия от пляжа, апартаменты нескольких строен…
$394,462
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 2/2
VILLA 16 - APARTMENT B1 4 спальни 347 m2  Самое эксклюзивное предложение в Dukley Garden…
$4,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира с двумя спальнями в тихом и живописном месте в городе Петровац. Расст…
$238,585
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Представляем Вам новый инвестиционный проект в Черногории «Montesa Hill Premium Residence» н…
$253,179
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Роскошные меблированные апартаменты с двумя спальнями в элитном жилом комплексе Dukley Garde…
$1,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Новая, просторная и светлая квартира с видом на море в Бечичи. Дом находится в тихом районе …
$142,468
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
Апартаменты в новом комплексе премиум-класса в Будве. Комплекс расположен в черте города на …
$263,348
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 8/11
Апартаменты с тремя спальнями с панорамным видом на море. Апартаменты 172,61  м2 находятся в…
$1,46 млн
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Квартира 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/12
На продажу в новом современном кондо-отеле на 1 линии в Бечичи предлагаются апартаменты с дв…
$977,266
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/7
Апартаменты с 1 спальней в новом комплексе с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. Высо…
$223,026
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A unique apartment with its own yard and garden within walking distance from the sea in the …
$178,135
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/9
Срочная продажа! Цена снижена с 459.000 евро! 1 линия! Панорамный вид на море, который никог…
$444,525
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Квартира 2 комнаты в Пржно, Черногория
Квартира 2 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Полностью меблированная квартира с частичным видом на море в новом доме в самой красивой час…
$282,134
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11/11
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной ка…
$642,010
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Представляем Вам новый инвестиционный проект в Черногории «Montesa Hill Premium Residence» н…
$305,171
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/10
Новый комплекс с собственной инфраструктурой в Будве. Комплекс расположен в черте города на …
$244,951
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Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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