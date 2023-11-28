ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Община Будва
Студии
Квартиры-студии в Община Будва, Черногория
Студия
Очистить
18 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
1
1
23 м²
4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
2
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
1
32 м²
1/6
Бечичи. Район респектабеленых комплеков с инфраструктурой. До пляжа Бечичи 600 метров. Студ…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
1
1
31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
2
102 м²
3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 105, 3 этаж, жилая площа…
€453,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
2
101 м²
3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 106, 3 этаж, жилая площ…
€453,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
2
101 м²
3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 107, 3 этаж, жилая…
€453,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
1
1
46 м²
Квартира с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Студия 46м2 с большим балконом и в…
€99,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната
Будва, Черногория
1
1
1
ID 680 Продается просторная студия в Будве. Площадь 31 м2 Район Lazi Отдельный вход…
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
1
1
ID 643 Продается студия в Рафаиловичах, в здании элитного комплекса Aura Tower Новое з…
€142,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
22 м²
2/4
Fully equipped studio in the center of Budva. 5 minutes walk to the old town and the beach…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
23 м²
4/4
Продается отличная студия. Оборудована всем необходимым для жизни, сдачи в посуточную или до…
€60,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
5/8
Cozy studio 39 m2, it is situated on the 5th floor of a well-maintained building and feature…
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
1
30 м²
5/10
The new residential complex is located in a quiet area in Becici, just 200m from the sea. Th…
€88,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
26 м²
1/6
Under construction in Budva are apartments from a reliable developer. This residential an…
€71,460
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
32 м²
2/4
Отличное предложение оповещения! Квартиры в настоящее время строятся по рекламной цене. Здан…
€57,700
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната с видом на море
Бечичи, Черногория
1
1
49 м²
4/6
Апартаменты-студия площадью 49 м2 находятся в жилом комплексе премиум класса в эксклюзивной …
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната с видом на море
Бечичи, Черногория
1
1
48 м²
4/6
Cтудия в ЖК с бассейном рядом с пляжем в Бечичи Апартаменты-студия площадью 48 м2 находят…
€100,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната с видом на море
Бечичи, Черногория
1
1
51 м²
2/6
В продаже также имеется аналогичная студия на 2 этаже, площадью 51 м2 по цене 114,100 евро (…
€106,450
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL