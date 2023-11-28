Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Община Будва
  5. Студии

Квартиры-студии в Община Будва, Черногория

Студия В архив
Очистить
18 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
Оставить заявку
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бечичи, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/6
Бечичи. Район респектабеленых комплеков с инфраструктурой. До пляжа Бечичи 600 метров. Студ…
€95,000
Оставить заявку
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Петровац, Черногория
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 105, 3 этаж, жилая площа…
€453,600
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/11
C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 106,  3 этаж, жилая площ…
€453,600
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/11
  C центральным видом на море и Старый город – 2 соединенных студии A 107,  3 этаж, жилая…
€453,600
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Rijeka-Rezevici, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Квартира с видом на море и гаражным местом вблизи Будвы. Студия 46м2 с большим балконом и в…
€99,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
ID 680 Продается просторная студия  в Будве. Площадь 31 м2 Район Lazi Отдельный вход…
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
ID 643 Продается студия в Рафаиловичах, в здании элитного комплекса Aura Tower Новое з…
€142,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Fully equipped studio in the center of Budva. 5 minutes walk to the old town and the beach…
€95,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Продается отличная студия. Оборудована всем необходимым для жизни, сдачи в посуточную или до…
€60,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/8
Cozy studio 39 m2, it is situated on the 5th floor of a well-maintained building and feature…
€110,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/10
The new residential complex is located in a quiet area in Becici, just 200m from the sea. Th…
€88,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/6
Under construction in Budva are apartments from a reliable developer. This residential an…
€71,460
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/4
Отличное предложение оповещения! Квартиры в настоящее время строятся по рекламной цене. Здан…
€57,700
Оставить заявку
Студия 1 комната с видом на море в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната с видом на море
Бечичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/6
Апартаменты-студия площадью 49 м2 находятся в жилом комплексе премиум класса в эксклюзивной …
€100,000
Оставить заявку
Студия 1 комната с видом на море в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната с видом на море
Бечичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/6
Cтудия в ЖК с бассейном рядом с пляжем в Бечичи Апартаменты-студия площадью 48 м2 находят…
€100,600
Оставить заявку
Студия 1 комната с видом на море в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната с видом на море
Бечичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/6
В продаже также имеется аналогичная студия на 2 этаже, площадью 51 м2 по цене 114,100 евро (…
€106,450
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти