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Студии в Общине Будва, Черногория

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Будва
34
Бечичи
11
Рафаиловичи
5
Boreti
5
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73 объекта найдено
Студия в Бечичи, Черногория
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Студия
Бечичи, Черногория
Площадь 42 м²
Этаж 9/11
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$152,717
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Студия 1 спальня в Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 33 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$130,804
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$436,152
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TekceTekce
Студия в Рафаиловичи, Черногория
Студия
Рафаиловичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/3
Продается квартира-студия на линии фронта в Рафаиловичах.Площадь квартиры 28м2 и расположена…
$195,888
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A+RealEstate Montenegro
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Студия в Бечичи, Черногория
Студия
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3
🏡 Студия с балконом в Casa di Sofia, Бечичи ID-602 📍 Бечичи, Черногория 📐 Площадь: 21…
$97,236
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5
Эта просторная и комфортабельная квартира-студия расположена в востребованном районе Розино …
$104,636
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Студия 1 комната в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
☀️ Студия в Бечичи ID-618 📐 Площадь 28 м² Этаж 1 Есть выход на террасу внутреннего д…
$96,589
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$390,954
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
Продается современная однокомнатная квартира площадью 43 кв.м. в строящемся жилом комплексе …
$111,895
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Площадь 24 м²
Этаж 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$123,030
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Студия 1 комната в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Уютная современная квартира-студия в популярной резиденции Casa di Sofia в Бечичи, всего в 4…
$85,168
НДС
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Студия в Бечичи, Черногория
Студия
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8
Эта красивая, современная студия расположена в исключительном месте, всего в 100 метрах от п…
$238,338
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Студия 1 комната в Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
cozy modern studio apartment in the popular Casa di Sofia residence in Bečići, just 4 minute…
$85,168
НДС
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Студия 1 спальня в Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
$122,925
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$425,155
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Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия в Бечичи – 144 000 € / 45 m2 Готова к заселению | Мебель и техника включены Продаётся…
$167,952
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Студия в Община Будва, Черногория
Студия
Община Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/4
Расположенная в тихом районе муниципалитета Будвы, эта квартира находится всего в 5 км от це…
$103,986
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Студия в Бечичи, Черногория
Студия
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
МестонахождениеЭта двухкомнатная квартира расположена в Бечичи, муниципалитет Будвы, в 4 км …
$152,360
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Продаётся студия в Будве  ID-614 📐 Площадь: 21 м² Этаж: 0 Дом 2017 года
$73,636
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Площадь 31 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$129,724
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Студия в Рафаиловичи, Черногория
Студия
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 44 м²
Недвижимость в Бечичи – комплекс Sea Star Характеристики апартамента: Площадь: 44 м² Вид: бо…
$357,251
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Студия в Община Будва, Черногория
Студия
Община Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/6
МестонахождениеРасположенная в Бечичи, муниципалитет Будвы, эта квартира находится в 4 км от…
$110,134
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Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
A fully furnished studio apartment for sale in the modern residential complex The Old Bakery…
$110,081
НДС
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Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
A1 – Студия (27,57 м²) 2 минуты до пляжа · Новый жилой комплекс · Специальная цена Эта…
$94,295
НДС
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Студия 1 комната в Boreti, Черногория
Студия 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
B5 – Квартира с одной спальней (39,13 м²) 2 минуты до пляжа · Новый жилой комплекс · Спец…
$133,834
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$326,467
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Студия 1 комната в Будва, Черногория
Студия 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Компактная и функциональная квартира-студия на продажу в Розино, одном из самых практичных и…
$98,844
НДС
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Студия в Boreti, Черногория
Студия
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/11
Студия в ЖК Bečići Hills. 3 этаж из 11, лифт. Частичная меблировка. Большой санузел. Терраса…
$114,900
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Студия в Бечичи, Черногория
Студия
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
Роскошная меблированная студия в 1 минуте от моря - идеально подходит для прибрежной жизни и…
$308,095
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Студия в Будва, Черногория
Студия
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2
Просторная квартира-студия с видом на море в резиденции «Montenegrina», Будва 🌅 ID-543 …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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