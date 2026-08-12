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Многоуровневые квартиры в Общине Будва, Черногория

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Будва
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Многоуровневые квартиры Удалить
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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
Пентхаус на продажу в Дакли Гарденс!Роскошная вилла в эксклюзивном комплексе Dukley Gardens …
$2,54 млн
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A+RealEstate Montenegro
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Бечичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 52 м²
🔥 БЕЧИЧИ — 350 м до моря! 🔥 Дуплекс 52 м² — два уровня, море, воздух, кайф! ID-587 1 с…
$132,448
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 7
Продаётся двухэтажная квартира с 3 спальнями в центре Будвы 🔥 ID-585 📐 Площадь: 147 м²…
$406,595
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус на продажу в Dukley Gardens Общая площадь: 314 м² Описание: •  3…
$3,73 млн
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Пржно, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
MONTENEGRO, PRZNO Luxury apartment for sale, next to the Blu gorizont comple Structure…
$320,651
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Boreti, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$262,381
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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