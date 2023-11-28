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Многоуровневые квартиры в Община Будва, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
Трехкомнатная квартира в райне Подкошлюн. 600 метров от моря.Рядом магазины,  рестораны. …
€115,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4
Продается роскошная квартира в Будве, всего в 150 метрах от моря. Площадь квартиры 170 м2, …
€595,000
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пржно, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пржно, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
ID 537 Продается таунхаус с 2 спальнями в Пржно, Подличак Находится в 400 м от пляжа …
€120,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В самом центре города предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями. Жилая …
€185,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Бечичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Бечичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 4
Это последнее слово в инвестициях с отличной доходностью. Этот отель расположен в Бечичи, в …
€700,000
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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