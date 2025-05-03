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Квартиры с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
2578
Бечичи
1426
Рафаиловичи
347
Петровац
268
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453 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Отличная локация-Будва, Госпоштина. Изумительно красивый вид на море и панораму Старого Горо…
$361,032
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Отличная локация- Бульвар, 5 мин до моря, напротив Словенского пляжа! Современный жилой ком…
$304,056
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Уютная квартира с отдельной спальней  находится всего в 3 минутах ходьбы по пологой дороге д…
$137,980
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 91 м²
Квартира находится в жилом комплексе MERCUR, состоящим из пяти зданий. Прекрасный район Вел…
$226,667
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Квартиры в новом строящемся доме.  Квартира 45,8 м2 на 1 этаже (местный 0 этаж) с одной с…
$98,149
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в элитном комплексе в Будве у старого города. С большой террасы о…
$546,266
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Уютная, новая двухкомнатная квартира находится в 150 м от набережной в Бечичах.  Общая площа…
$190,124
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа Рафаиловичи № S160 Продажа трехкомнатной квартиры, вид на море, до моря 300 метров. …
$205,425
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 52 м²
Этаж 3
Квартира, Бечичи, комплекс Belvedere Квартира площадью 52 м² с шикарным видом на море в э…
$165,791
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты Петровац: Новое здание с апартаментами с 1 и 2 спальнями в 500 метрах от пляжа и…
$90,479
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
На продажу прекрасный  апартамент с 2мя спальнями. Будва, Видиковац. Площадь 78м2. Структ…
$186,627
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
— Площадь: 107 м2; — Стильная гостиная с потрясающим видом на море; — 1 спальня; — 1 ванн…
$1,01 млн
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First Realty
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/18
Предлагается к продаже элегантная квартира с одной спальней, расположенная на 5 этаже высотн…
$211,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Продажа Будва № 2768.Тихий центр Будвы Квартира с 2 спальнями Квадратура 68м2 2 этаж Полнос…
$286,665
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
$149,169
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в Черногории от застройщика. Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, пул-баром и…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
Продается трехкомнатная меблированная квартира 79м2 в Будве.Квартира расположена на высоком …
$300,650
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Потрясающая квартира с видом на море в самом сердце Будвы! Ощутите роскошь жизни в этой и…
$329,821
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/6
Эта уютная квартира с двумя спальнями находится в спокойном центральном районе города Будва,…
$184,733
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Продается квартира общей площадью 41 м² с потрясающим видом на море в курортном городе Петро…
$125,618
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Квартира в Бечичи, Черногория
Квартира
Бечичи, Черногория
Площадь 544 м²
Площадь участка:  544 м2 Брутто застройки: 1630 кв.м. Цена: 520 000 евро Место: Борети …
$563,928
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь квартир: 55 м2, 2 спальни, ванная комната, До моря 500 метров. Прекрасная инвестиция…
$131,255
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продается квартира рядом с морем - вариант новостройки с видом на море в регионе Будва, в Бе…
$122,251
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продажа: Квартиры с видом на море в центре Будвы в одном из самых престижных комплексов 5 Э…
$574,918
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря, площадью 42м2 на пятом этаже …
$159,458
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 11
Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пе…
$122,210
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в Будве с 3 спальнями , с паркингом. Этаж: 4 Вид: панорамный вид …
$271,188
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь: 55, 90, 105 кв.м. Цена: 3200-3500 евро по кв. метру Расстояние до моря: 20 ме…
$202,848
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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