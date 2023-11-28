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Пентхаусы в Община Будва, Черногория

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65 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается великолепный и просторный пентхаус с большой террасой на крыше. Здание, в котором…
€650,000
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Аталанта
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Площадь 190 м²
Продается квартира на 6 этаже новостройки. Квартира имеет площадь 190 м2 и находится в самом…
€790,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Пентхаус 2 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Продается пентхаус в новом доме в Бечичи недалеко от моря. Квартира имеет площадь 134 м2 …
€530,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 502 м²
ПЕНТХАУС НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 502 КВ.М. Предлагаем купить роскошный эксклюзивны…
€3,30 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867 info@velesdar.eu
Пентхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 6
Площадь 568 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. В этом апартамент…
€4,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867 info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 347 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. Данный апартамент…
€3,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867 info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
€2,95 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867 info@velesdar.eu
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 519 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 27 - АПА…
€2,75 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867 info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 457 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 6 - АПАР…
€2,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867 info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 6/6
Вилла Roof Top спроектирована таким образом, чтобы подарить наилучшие впечатления для гостей…
€1,20 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с садом, с видом на горы в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с садом, с видом на горы
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 4
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€325,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5
Красивый пентхаус в Бечичи с невероятным видом на море.Пентхаус площадью 140м2 расположен на…
€480,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Этаж 3/3
Квартира As10 ориентирована с трех сторон, ее общая площадь составляет 125,44 м² плюс 12,96 …
€514,304
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Этаж 3/3
Квартира As9 ориентирована с трех сторон, ее общая площадь составляет 125,44 м² плюс 12,96 м…
€515,944
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 9/10
Victoria Residence – Пентхаус № 903 На большой террасе бассейн с джакузи! В стоимость ква…
€700,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 10/10
 Пентхаус  с мужским характером ,  (на  10-ом  этаже , общая  площадь 210 кв.м : жилая пл. 1…
€550,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 9/10
Жилой дом «Victoria Residence», в центре города, рядом с зеленым рынком и торговым центром «…
€540,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kamenovo, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kamenovo, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Дом стоит углом, примыкает к ресторану Порат на набережной. Квартира занимает весь последний…
€470,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рафаиловичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Абсолютно новый эксклюзивный объект в новом, малоквартирном доме в Рафаиловиче . Пентхаус…
€450,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 10/11
Пентхаус с тремя спальнями A802, на 10-ом этаже, жилая площадь 129,61 м2 + 20,20 м2 терраса …
€1,20 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 11/11
C центральным видом на море и Старый город.  Пентхаус А901, на 11-ом этаже, жилая площадь 11…
€1,10 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 10/11
Пентхаус с тремя спальнями A801, на  10-ом этаж, жилая площадь 116.05 m2 + 41.57 m2 терраса …
€1,02 млн
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 11/11
C центральным видом на море и Старый город. Квартира С 904, на 11-ом этаже, жилая площадь 11…
€1,02 млн
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 11/11
C центральным видом на море и Старый город . Пентхаус С 903 на 11-ом этаже, жилая площадь 10…
€914,342
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 11/11
C центральным видом на море и Старый город – Квартира A903 на 11-ом этаже, жилая площадь 102…
€842,304
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
C центральным видом на море и Старый город .Квартира с одной спальней С 904 (1) на 11 этаже,…
€514,440
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 11/11
C центральным видом на море и Старый город. Квартира с одной спальней С 904 (2) на 11 этаже,…
€481,680
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Пентхаус 6 спален в Будва, Черногория
Пентхаус 6 спален
Будва, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 6
ID 666 Продается пентхаус с приватным бассейном   в Будве Gate В районе Борети продает…
€830,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Борети, Черногория
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Борети, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 457 м²
Апартаменты в вилле (А5/V6): 3 спальни, 255 м.кв. + 202 м.кв терасса на крыше. ROI 6%. Стоим…
€2,50 млн
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
+355695769601 realest.cactus@mail.ru
Пентхаус в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 282 м²
ID 302 В продаже абсолютно новый эксклюзивный объект в новом, малоквартирном доме в Рафаи…
€450,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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