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65 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
2
190 м²
Продается великолепный и просторный пентхаус с большой террасой на крыше. Здание, в котором…
€650,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус
Будва, Черногория
190 м²
Продается квартира на 6 этаже новостройки. Квартира имеет площадь 190 м2 и находится в самом…
€790,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
2
134 м²
Продается пентхаус в новом доме в Бечичи недалеко от моря. Квартира имеет площадь 134 м2 …
€530,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
2
2
502 м²
ПЕНТХАУС НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 502 КВ.М. Предлагаем купить роскошный эксклюзивны…
€3,30 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
6
568 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. В этом апартамент…
€4,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
347 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. Данный апартамент…
€3,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
€2,95 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
519 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 27 - АПА…
€2,75 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
457 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 6 - АПАР…
€2,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
3
400 м²
6/6
Вилла Roof Top спроектирована таким образом, чтобы подарить наилучшие впечатления для гостей…
€1,20 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с садом, с видом на горы
Будва, Черногория
3
3
117 м²
4
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€325,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
2
2
140 м²
5
Красивый пентхаус в Бечичи с невероятным видом на море.Пентхаус площадью 140м2 расположен на…
€480,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
2
261 м²
3/3
Квартира As10 ориентирована с трех сторон, ее общая площадь составляет 125,44 м² плюс 12,96 …
€514,304
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
2
262 м²
3/3
Квартира As9 ориентирована с трех сторон, ее общая площадь составляет 125,44 м² плюс 12,96 м…
€515,944
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
2
140 м²
9/10
Victoria Residence – Пентхаус № 903 На большой террасе бассейн с джакузи! В стоимость ква…
€700,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
2
210 м²
10/10
Пентхаус с мужским характером , (на 10-ом этаже , общая площадь 210 кв.м : жилая пл. 1…
€550,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
2
200 м²
9/10
Жилой дом «Victoria Residence», в центре города, рядом с зеленым рынком и торговым центром «…
€540,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kamenovo, Черногория
3
2
115 м²
Дом стоит углом, примыкает к ресторану Порат на набережной. Квартира занимает весь последний…
€470,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рафаиловичи, Черногория
3
2
282 м²
Абсолютно новый эксклюзивный объект в новом, малоквартирном доме в Рафаиловиче . Пентхаус…
€450,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
4
2
149 м²
10/11
Пентхаус с тремя спальнями A802, на 10-ом этаже, жилая площадь 129,61 м2 + 20,20 м2 терраса …
€1,20 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
4
2
158 м²
11/11
C центральным видом на море и Старый город. Пентхаус А901, на 11-ом этаже, жилая площадь 11…
€1,10 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
4
2
157 м²
10/11
Пентхаус с тремя спальнями A801, на 10-ом этаж, жилая площадь 116.05 m2 + 41.57 m2 терраса …
€1,02 млн
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
3
2
169 м²
11/11
C центральным видом на море и Старый город. Квартира С 904, на 11-ом этаже, жилая площадь 11…
€1,02 млн
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
3
2
208 м²
11/11
C центральным видом на море и Старый город . Пентхаус С 903 на 11-ом этаже, жилая площадь 10…
€914,342
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
3
2
126 м²
11/11
C центральным видом на море и Старый город – Квартира A903 на 11-ом этаже, жилая площадь 102…
€842,304
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
1
85 м²
11/11
C центральным видом на море и Старый город .Квартира с одной спальней С 904 (1) на 11 этаже,…
€514,440
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
1
80 м²
11/11
C центральным видом на море и Старый город. Квартира с одной спальней С 904 (2) на 11 этаже,…
€481,680
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Пентхаус 6 спален
Будва, Черногория
7
4
6
ID 666 Продается пентхаус с приватным бассейном в Будве Gate В районе Борети продает…
€830,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Борети, Черногория
4
2
457 м²
Апартаменты в вилле (А5/V6): 3 спальни, 255 м.кв. + 202 м.кв терасса на крыше. ROI 6%. Стоим…
€2,50 млн
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
+355695769601
realest.cactus@mail.ru
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
282 м²
ID 302 В продаже абсолютно новый эксклюзивный объект в новом, малоквартирном доме в Рафаи…
€450,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
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