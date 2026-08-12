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Пентхаусы в Общине Будва, Черногория

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Будва
41
Бечичи
13
Рафаиловичи
3
Пржно
4
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70 объектов найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
$1,18 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Этаж 7
🔥 Уникальный пентхаус 108 м² в самом сердце Будвы — ваш дом с видом на город и горы! ID-5…
$395,180
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж 15/15
МестонахождениеРасположенная в Будве, эта роскошная квартира находится всего в 500 метрах от…
$3,16 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
#продажа #будва  ID 221   🏠 Продается просторный пентхаус в современном жилом компл…
$513,022
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Площадь 508 м²
Пентхаус в Dukley Gardens Стоимость: 2 200 000 € В самом сердце Будванской Ривьеры, на…
$2,57 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$910,335
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 5/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,23 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Будва, Бечичи Promenade — Новая жизнь у моря Почему выбирают Promenade? НОВЫЙ УР…
$776,080
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$460,930
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Пентхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 4
Пентхаус в Свети Стефане с разными видами из окон ☀️ ID-557 📐 Площадь: 92 м² 5 комнат…
$397,528
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Пентхаус 3 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 4
🔥 Эксклюзивный пентхаус в Каменово – ваш ключ к роскоши и стабильному доходу! 🔥 ID-541 …
$477,282
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Пентхаус 3 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Пентхаус 98 м2 (жилая площадь 65 м2 + терраса 33 м2) + гараж 14 м2📍 Будва, здание Delmare Re…
$349,397
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Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторный пентхаус площадью 138 м² в комплексе Дубовица Люкс в Будве. Квартира ра…
$554,758
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,17 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Этаж 3
Новый пентхаус в Черногории в курортном городке Рафаиловичи на первой линии. Апартаменты 2-х…
$729,979
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Аталанта
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Пентхаус 3 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Продажа пентхауса в Будве 🌆 ID-351 📐 Общая площадь: 263,72 м²  (124,84 м² + обустроен…
$1,00 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 11
⭐️ ПРОДАЖА РОСКОШНОГО ПЕНТХАУСА В БУДВЕ ID-686 📍 Локация: Будва, дом отеля WOW 🏖 До м…
$963,795
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Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$856,292
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
ПРОДАЖА РОСКОШНОГО ПЕНТХАУСА В БУДВЕ Локация: Будва, дом отеля WOW До моря: 50 метров Пре…
Цена по запросу
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Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Этаж 8
Продается пентхаус в комплексе Sunny Side Resort & Spa с прекрасным видом на море. Комплекс…
$306,559
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Пентхаус 2 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
Начались продажи уникального пентхауса в престижном комплексе Dukley Gardens ⭐️🌳 ID-574 …
$2,59 млн
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Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
$760,609
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Продаётся роскошный пентхаус с панорамным видом на море — 379,59 м² в комплексе Royal View R…
$2,12 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
МестонахождениеЭта квартира расположена в Будве, в 1,5 км от центра города и в 1 км от моря …
$534,189
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Пентхаус 3 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Продам виллу с 2 спальнями в Dukley Gardens, район Завала Локация: Будва, район Завала …
$1,69 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Этаж 6/6
О проекте: • комплекс из 5 зданий • в каждом здании по 34 квартиры • сдача «под ключ» • прос…
$625,130
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Этаж 2/3
МестонахождениеЭта двухуровневая квартира расположена в эксклюзивном пятизвездочном курорте …
$2,55 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Видовой пентхаус в Будве от застройщика. Расположена квартира в доме  в самом центре Будвы. …
$565,653
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус 3 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 4
🏡 Продаётся уникальный пентхаус 151 м² + 40 м² кладовая-гардероб в живописном Каменово! I…
$474,661
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Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$557,403
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MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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