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Квартиры в Общине Будва, Черногория

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Будва
1947
Бечичи
679
Рафаиловичи
224
Петровац
146
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3 692 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
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Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Продается квартира в районе Бечичи, недалеко от центра города Будва. Квартира расположена в …
$360,929
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Продаётся красивая, комфортабельная квартира в самом сердце Средневекового Старого города Бу…
$288,049
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Студия в Бечичи, Черногория
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Студия
Бечичи, Черногория
Площадь 42 м²
Этаж 9/11
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
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Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Уютная квартира с 2 спальнями расположена на 1 черногорском этаже (2-й) в 4-этажном доме. У…
$136,622
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Квартира 5 комнат в Бечичи, Черногория
Квартира 5 комнат
Бечичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Площадь: 125 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 2 2Роскошь Пентхаус с тремя спальнями с панорамным …
$652,049
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Спокойствие. Качество. Захватывающие виды. Добро пожаловать в ваш идеальный прибрежный побег…
$180,353
НДС
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Откройте для себя современную однокомнатную квартиру на продажу в Лази, Будва, одном из самы…
$137,079
НДС
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
| 106 м² | 3 спальни | 2 ванные комнаты | 1 этаж | бассейн | подземный паркинг | 400 м до мо…
$392,066
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
Квартира площадью 26 м2 расположена на 1 этаже 5-этажного дома без лифта, ниже магистрали, в…
$127,172
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Опыт премиум-класса, живущего в самом сердце Розино, Будва, с этой прекрасно отремонтированн…
$344,425
НДС
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Ритектурный стиль при сохранении общей идентичности развития. Спецификации (как и на перво…
$167,019
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Просторная четырёхкомнатная квартира площадью 107 м² расположена на первом этаже жилого здан…
$343,273
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Тишина. Свет. Космос. Эксклюзивная конфиденциальность. Добро пожаловать в ваше частное убежи…
$624,298
НДС
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается меблированная квартира с одной спальней площадью 44 м², расположенная на 1 этаже в…
$196,478
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Вторая очередь строительства включает жилой дом на 12 квартир, выполненный в современном арх…
$167,006
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Отличная возможность приобрести однокомнатную квартиру в Подкошлюне, Будва, одном из желанны…
$166,150
НДС
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Предлагается к продаже функциональная и просторная квартира, расположенная в тихом районе Ла…
$295,872
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается уютная квартира площадью 40 м² в самом центре Будвы, всего в нескольких шагах от к…
$195,382
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Monteonline
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Представляем исключительную, полностью оборудованную квартиру в тихом и очень желательном ра…
$288,517
НДС
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Стильная однокомнатная квартира площадью 30 м2 с живописными видами в Бечичи Стильная однок…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Уютная двухкомнатная квартира площадью 41 м² расположена в востребованном районе Маслиняк в …
$178,967
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Откройте для себя эту просторную однокомнатную квартиру в Бабилонидже, Будва, предлагающую 6…
$231,221
НДС
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Продаётся квартира в современном закрытом жилом комплексе в Бечичи — одном из самых ликвидны…
$260,252
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Monteonline
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Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 6
$264,427
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Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Этаж 6/7
Большая уютная квартира вкомплексе MonteDreamsв Бечичи. Последний этаж, лифт сразу у квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
ПРОДАЖА! УЮТНАЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ И ДВУМЯ ТЕРРАСАМИ, РАЙОН ЛАЗИ Идеальный вариант для…
$159,350
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Квартира 1 комната в Будва, Черногория
Квартира 1 комната
Будва, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Премиальная двухкомнатная квартира площадью 141 м2 доступна для продажи в эксклюзивном компл…
$1,20 млн
НДС
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Будва. Центр. Квартиры в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м. Комплекс состо…
$407,288
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Представьте себе дом, где каждая деталь продумана для вашего комфорта: 136 м² изысканного жи…
$520,248
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1
Просторная двухкомнатная квартира с панорамным видом на море в резиденции «Montenegrina», Бу…
$331,928
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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