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Квартиры с гаражом в Общине Будва, Черногория

Будва
2578
Бечичи
1426
Рафаиловичи
347
Петровац
268
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190 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира в Будве 96 m2. Дом построен по последним технологиям, подобного не найти не только…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в элитном комплексе в Будве у старого города. С большой террасы о…
$546,266
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 6/6
Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на Адриатическое море. Общая площадь квартиры 97 м2.…
$179,455
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
На продажу предлагаем квартиру в центре Будвы (напротив парка, 7 минут до моря). Общая пл…
$208,118
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
— Площадь: 107 м2; — Стильная гостиная с потрясающим видом на море; — 1 спальня; — 1 ванн…
$1,01 млн
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First Realty
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Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Продажа Будва № 2768.Тихий центр Будвы Квартира с 2 спальнями Квадратура 68м2 2 этаж Полнос…
$286,665
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Плюс можно докупить паркинг-место в подземном гараже за 20 000е. Роскошная квартира в новом…
$410,215
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/4
ID-2141 Продается просторная квартира класса люкс с двумя спальнями в Петровце. Локаци…
$399,719
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Peters Group Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Структура квартиры: 3 спальни, 2 санузла, большая терраса 50м2 с видом на море. Удобства:…
$542,610
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GATE Realty
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Дополнительно за 100евро/мес. – долгосрочная аренда паркинг места в гараже. Отличный район-…
$235,519
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь квартир: 55 м2, 2 спальни, ванная комната, До моря 500 метров. Прекрасная инвестиция…
$131,255
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продажа: Квартиры с видом на море в центре Будвы в одном из самых престижных комплексов 5 Э…
$574,918
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря, площадью 42м2 на пятом этаже …
$159,458
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь: 55, 90, 105 кв.м. Цена: 3200-3500 евро по кв. метру Расстояние до моря: 20 ме…
$202,848
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 5/6
wp:paragraph Мы рады предложить уникальную двухуровневую квартиру площадью 170 квадратных м…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продажа: Квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, с паркинг-местом в подземном гараже …
$186,577
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Verious Apartments from €153,236 - Beautiful apartments in Becici, For sale – a variety of 1…
$166,310
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Фактическая площадь: 76  кв.м., включая невписанную в документах часть террасы около 25 кв.м…
$165,386
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
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First Realty
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/7
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней площадью 43 м2 в элитном жилом комплексе Belveder…
Цена по запросу
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 8
Продается трехкомнатный пентхаус в Будве, в отличном месте недалеко от Центра здоровья и авт…
$960,723
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Продаётся новый, просторный двухспальный пентхаус с видом на море в Будве, расположенный над…
$415,937
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Площадь:  47 кв.м.  1 спальня Цена:   110 000 евро Плюс  10 000 евро - гаражное место в по…
$119,323
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$135,964
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/6
Furnished spacious apartment of 80 m2 in the Rozino district of Budva. Around there is a dev…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/6
$157,311
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Новый эксклюзивный дом на пляже Бечичи, первая линия от пляжа, апартаменты нескольких строен…
$394,462
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 149 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 3 спальни, 4 санузла, терраса (25м2) Удобства: С ВИДО…
$849,747
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GATE Realty
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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