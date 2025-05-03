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Квартиры с бассейном в Общине Будва, Черногория

Будва
2578
Бечичи
1426
Рафаиловичи
347
Петровац
268
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415 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в престижном комплексе с бассей…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Будванская ривьера. Элитный пентхаус от владельца-Застройщика, который строит потрясающие ж…
$629,213
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 10
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$486,126
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартиры в новом элегантном жилом комплексе с бассейном Р…
$187,688
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Квартира 2 спальни в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Будванская ривьера, посёлок Пржно. Квартира с спальнями в престижном жилом комплексе с бассе…
$168,934
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расстояние…
$113,477
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 52 м²
Этаж 3
Квартира, Бечичи, комплекс Belvedere Квартира площадью 52 м² с шикарным видом на море в э…
$165,791
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Откройте для себя идеальную возможность для инвестиций или комфортной жизни в Бечичи! Предст…
$205,090
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
ID 2086 Продаются квартиры с одной спальней в новом первоклассном комплексе с бассейном (…
$131,413
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Продажа «из первых рук» - от Инвестор…
$546,919
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса с видом на сад и море, при…
$179,768
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса с видом на море. Удобст…
$210,020
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира класса люкс с одной спальней в кондо-отеле 5…
$271,305
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Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в новом комплексе в Бечичи площадью 68 кв м…
$210,605
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый элитный комплекс на одном из лучших пляжей Ко…
$855,730
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Будванская ривьера, район Бечичи.  Новый жилой комплекс в популярном районе. Расстояние до …
$270,289
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
$149,169
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Квартира с одной спальней, 64 кв.м, терраса с видом на море,  5 этаж До моря : 360 метров В …
$167,469
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Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новый строящийся жилой комплекс премиум класса от одного и…
$198,453
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Срок ввода в эксплуатацию – 01.06.202…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в Черногории от застройщика. Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, пул-баром и…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 42 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новый строящийся жилой комплекс премиум класса от одного и…
$122,321
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Квартира 2 спальни в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Будванская ривьера, посёлок Пржно. Квартира с спальнями в престижном жилом комплексе с бассе…
$168,934
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Будванская ривьера, город Петровац. Жилой комплекс с бассейном. Продажа квартир в новом жил…
$172,571
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м. …
$162,173
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Квартира 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Структура квартиры: 3 спальни, 2 санузла, большая терраса 50м2 с видом на море. Удобства:…
$542,610
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира – с одной спальней Расстояние до моря 300м. Пло…
$186,838
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря, площадью 42м2 на пятом этаже …
$159,458
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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