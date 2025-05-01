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Квартиры в Ivanovici, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ivanovici, Черногория
Квартира 2 спальни
Ivanovici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1
Представляем вам изысканную трехкомнатную квартиру, расположенную в элитном жилом комплексе …
$338,511
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Ivanovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Ivanovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
Продается роскошная современная квартира с видом на море в Ивановичах, Будва. Эта совершенно…
$181,143
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ivanovici, Черногория

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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