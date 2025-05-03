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Квартиры с видом на море в Общине Будва, Черногория

Будва
2578
Бечичи
1426
Рафаиловичи
347
Петровац
268
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1 312 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Отличная локация-Будва, Госпоштина. Изумительно красивый вид на море и панораму Старого Горо…
$361,032
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Отличная локация- Бульвар, 5 мин до моря, напротив Словенского пляжа! Современный жилой ком…
$304,056
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 4 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
A4-1359. Стильная квартира в Бечичи с видом на море Продается двухкомнатная квартира, сделан…
$444,045
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в престижном комплексе с бассей…
Цена по запросу
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 91 м²
Квартира находится в жилом комплексе MERCUR, состоящим из пяти зданий. Прекрасный район Вел…
$226,667
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
К продаже предлагается квартира в Будве, район Лази. Общая площадь квартиры составляет 58 м2…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 6
A4-1626. Двухкомнатная квартира с панорамным видом на море в Бечичи Продается: панорамная дв…
$1,68 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира с видом на море в самом центре Будв…
$297,259
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В доме Bečići Lux 6 этажей, два лифта S (скорость лифта 1,6 м / с), охраняемая парковка для …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 150м. …
$271,862
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Квартиры в новом строящемся доме.  Квартира 45,8 м2 на 1 этаже (местный 0 этаж) с одной с…
$98,149
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Будва, район Розино. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м Площадь 58 кв.м. …
$135,144
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Современная, новая квартира в элитном комплексе с басенном и тренажерным залом в супер локац…
$273,784
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Monteonline
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English, Русский, Српски
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Квартира в Будве В маленьком курортном местечке Рафаиловичи продается квартира общей площадь…
$410,161
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в элитном комплексе в Будве у старого города. С большой террасы о…
$546,266
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 6/6
Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на Адриатическое море. Общая площадь квартиры 97 м2.…
$179,455
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Квартира в великолепном жилом здании, расположенном в Розино, центральной деловой части г. Б…
$353,050
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой шестиэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Уютная, новая двухкомнатная квартира находится в 150 м от набережной в Бечичах.  Общая площа…
$190,124
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Площадь 36 м²
Квартира-студио в небольшом уютном доме в городе Петровац. Продается со всей необходимой меб…
$88,263
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа Рафаиловичи № S160 Продажа трехкомнатной квартиры, вид на море, до моря 300 метров. …
$205,425
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Описание Будва, центр, район новой школы. Двух уровневая квартира с тремя спальнями Расстоян…
$648,693
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Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Будванская ривьера. Элитный пентхаус от владельца-Застройщика, который строит потрясающие ж…
$629,213
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Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 38 м²
На продажу квартира площадью 38 м² в комплексе Sunny Side в Бечичи.  Квартира с террасой с …
$185,871
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Montesale
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 10
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$486,126
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
A4-1482. One Bedroom Apartment in Becici with a Sea View For sale one bedroom apartment in B…
$125,055
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$320,217
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GATE Realty
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 8
Апартаменты в «Гармонии» полностью готовы к проживанию. Не нужно ничего покупать или делать …
$313,548
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2
Продается однокомнатная квартира в районе Дубовица Люкс в Будве.Квартира расположена на 2 эт…
$144,674
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Будва

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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