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Кондоминиумы в Общине Будва, Черногория

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Будва
41
Бечичи
44
Рафаиловичи
6
Петровац
3
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124 объекта найдено
Кондо 1 комната в Boreti, Черногория
Кондо 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/11
Предлагаем к продаже студию в комплексе Belvedere Residence, расположенном в одном из самых …
$111,854
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 2/4
К продаже предлагается квартира в комплексе элитного жилья Dukley Gardens на берегу Адриатич…
$1,44 млн
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Кондо 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Кондо 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/9
Предлагаем к продаже студию с видом на море в комплексе Casa al Mare в Бечичи — в 50 метрах …
$176,026
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TekceTekce
Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 73 м²
$556,409
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/11
Премиальный жилой комплекс на первой линии в Рафаиловичи — инвестиция в качество и стабильно…
$357,896
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу квартиры в современном жилом комплексе в тихом зелёном районе Бабин До…
$147,435
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Кондо 2 комнаты в 43 b, Черногория
Кондо 2 комнаты
43 b, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней в современном жилом комплексе в Бечичи. Квартира …
$212,754
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Кондо 3 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/8
Предлагаем на продажу солнечную квартиру с 2-мя спальнями и террасой с видом на море в Бечич…
$387,454
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Кондо 3 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к продаже квартиру с 2 спальнями в современном жилом комплексе в районе Дубовица,…
$247,002
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный проект крупной строительной компании над Будвой, всего в 350 метрах от старинно…
$547,740
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Dukley Gardens, расположенный на полуострове Завала, в самом сердце оживленной Будванской Ри…
$945,572
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 47 м²
$408,549
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Не упустите шанс приобрести апартаменты в роскошном комплексе Riviera Montenegro 5* Hotel&Re…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 49 м²
$429,483
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо 3 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/5
Предлагаем к продаже квартиру с 2 спальнями в комплексе Anatolia, в посёлке Бечичи на Будван…
$344,788
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Новое здание в современной части Бечичи, с развитой инфраструктурой. Прямо к дому подходит с…
$166,063
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 58 м²
$461,197
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 10
Bellemond Residence Montenegro — это превосходный элитный комплекс на первой линии моря, в к…
Цена по запросу
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 112 м²
$729,914
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 49 м²
$400,851
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в элитный жилой комплекс в живописном городе Тиват, Черногория! Наши апарта…
$229,933
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Клубный дом MONTESA HILL – идеальное место для тех, кто ищет спокойствия и комфорта вдали от…
$165,475
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже апартаменты в новом ЖК в Бечичи — в 2–3 минутах от пляжа и набережной, …
$171,125
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Кондо 2 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/11
Предлагаем к продаже квартиры с 1 спальней в жилом комплексе Belvedere Residence в Бечичи. К…
$173,893
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 9/13
Мультифункциональный элитный жилой комплекс Porto Budva. Комплекс расположена на первой бере…
$350,984
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Вашему вниманию представляем роскошные апартаменты в новом современном комплексе курортного …
Цена по запросу
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 54 м²
$351,969
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Кондо 1 комната в Пржно, Черногория
Кондо 1 комната
Пржно, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Предлагаем к продаже студии в премиальном жилом комплексе в районе Свети-Стефана, одной из с…
$326,914
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Этаж 3
В комплексе Dukley Gardens 36 резиденций с 202 апартаментами класса de luxe с площадями от 1…
$2,09 млн
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Кондо 3 комнаты в 43 b, Черногория
Кондо 3 комнаты
43 b, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 5/5
Предлагаем к продаже двухуровневый пентхаус с 2 спальнями в новом жилом комплексе в Бечичи. …
$1,21 млн
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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