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Дома с террасой в Аттике, Греция

Афины
73
Municipality of Saronikos
199
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
117
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
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