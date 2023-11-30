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Дома в Марафон, Греция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с Spalni в Марафон, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Марафон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Marathon FOR SALE House 3 Bedroom(s) 2 Livingroom(s) 1 Kitchen(s) 2 Bathroom(s) Size: 220 m…
€120,000
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Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Марафон, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Марафон, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€510,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Марафон, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Марафон, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 244 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€420,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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