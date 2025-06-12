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Дома с видом на горы в Аттике, Греция

Афины
73
Municipality of Saronikos
199
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
117
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
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351 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,12 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$513,950
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Коропион, Греция
Таунхаус 5 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$285,528
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Grekodom Development
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Коттедж 13 комнат в Municipality of Chalandri, Греция
Коттедж 13 комнат
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 13
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 550 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 7 спальных ко…
$1,83 млн
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Grekodom Development
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Вилла 14 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 770 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$5,04 млн
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожаловать в недв…
$2,99 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$685,266
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$388,318
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Вилла 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон открыв…
$1,71 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$753,793
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Вилла 6 комнат в Афидне/Афиднес, Греция
Вилла 6 комнат
Афидне/Афиднес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одного трена…
$4,00 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
$456,844
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Коттедж 1 комната в Коропион, Греция
Коттедж 1 комната
Коропион, Греция
Число комнат 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
$1,48 млн
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Вилла 10 комнат в Лаврион, Греция
Вилла 10 комнат
Лаврион, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
$913,688
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Таунхаус 6 комнат в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа-Макри, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$685,266
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Galatsi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Девятый эта…
$593,897
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,26 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$308,370
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$228,422
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,37 млн
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$628,161
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$390,602
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Коттедж 1 комната в Неа Политеа, Греция
Коттедж 1 комната
Неа Политеа, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Коттедж состоит из двух независимых этажей.Первый этаж состоит из 2 квартир, 50 кв.м. каждая…
$342,633
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$342,633
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$645,292
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Вилла 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,94 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,23 млн
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Коттедж 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$376,896
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$411,160
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Типы недвижимости в Аттике

виллы
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таунхаусы

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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