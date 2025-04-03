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Дома в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается здание 1980 года постройки. Здание состоит из подвала в 170 кв.м с отдельным входо…
$551,969
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

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