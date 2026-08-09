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Дома в Municipality of Kallithea, Греция

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таунхаусы
3
7 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Kallithea, Греция
Таунхаус
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$798,626
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в популярной туристической деревне Каллитеа в 450 метрах от песчаного пля…
$287,981
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 760 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$5,02 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Kallithea, Греция
Таунхаус
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Продается таунхаус площадью 162 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$336,502
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Таунхаус в Municipality of Kallithea, Греция
Таунхаус
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$802,882
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 5 спален в Municipality of Kallithea, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Великолепный угловой исторический дом площадью 450 кв.м., в одном из самых красивых районов …
$6,32 млн
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Дом 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Дом 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается современная, потрясающая студия площадью 30 кв.м. с отдельным входом. Кухня раздел…
$71,693
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Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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