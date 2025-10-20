Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Spata-Loutsa Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$362,837
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$363,459
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продаётся отдельный дом, этаж: первый, в районе: Маркопуло. Площадь дома составляет 160 к…
$327,518
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Таунхаус в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$474,842
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$474,029
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти