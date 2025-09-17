Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Nea Makri Municipal Unit, Греция

Неа-Макри
3
62 объекта найдено
Дом 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Дом 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 060 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельный дом, этаж: первый этаж, приподнятый первый этаж, в районе Rafina. Пло…
$1,17 млн
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$762,092
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$762,092
Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$444,767
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,58 млн
Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$702,264
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$386,908
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$703,470
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$785,541
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,57 млн
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$433,806
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$386,245
Коттедж 1 комната в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный в…
$1,17 млн
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. В…
$527,602
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$497,437
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$527,602
Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,17 млн
Таунхаус в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$410,357
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$257,497
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,93 млн
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состо…
$609,674
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$445,531
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$480,704
Коттедж 9 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$526,698
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$433,806
Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
$795,900
Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$918,796
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
$937,960
Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
$936,353
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,17 млн
