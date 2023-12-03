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Дома в Municipality of Palaio Faliro, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Продаются шикарные апартаменты в туристическом районе Греции — Палео Фалиро всего в двух мин…
€280,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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