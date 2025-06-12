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Дома с бассейном в Аттике, Греция

Афины
73
Municipality of Saronikos
199
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
117
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
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181 объект найдено
Вилла 14 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 770 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$5,04 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожаловать в недв…
$2,99 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон открыв…
$1,71 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Афидне/Афиднес, Греция
Вилла 6 комнат
Афидне/Афиднес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одного трена…
$4,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,14 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Коропион, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
$1,88 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$4,11 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,94 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,48 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,48 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
$1,94 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,12 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,71 млн
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Вилла 11 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$14,28 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,83 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,31 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Petroupoli, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,51 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 710 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 710 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$2,51 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,48 млн
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Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$1,06 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
$1,87 млн
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,54 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
$1,26 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,48 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 837 м²
Этаж -1
Продается 5-этажная вилла площадью 837 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$4,00 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,17 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,26 млн
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Коттедж 11 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 11 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$3,43 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 193 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$708,109
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Типы недвижимости в Аттике

виллы
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таунхаусы

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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