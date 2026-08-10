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Дуплексы в Аттике, Греция

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4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Мезонет A – Частный бассейн | Вид на море | Современная жизнь на Афинской Ривьере Располо…
Цена по запросу
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Дуплекс 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/6
Впечатляющий двухуровневый мезонет, в настоящий момент находящийся на реконструкции, предлаг…
$932,687
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Агентство
Vista Estate
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Дуплекс 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
$749,876
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Изысканный дуплекс на рынке! Полностью отремонтированный с отдельными входами, этот объек…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с гаражом
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Недорогая
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