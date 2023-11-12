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39 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
3
1
96 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
275 м²
3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
4
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
1
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Неа-Макри, Греция
3
2
260 м²
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
3
545 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Макри, Греция
4
1
150 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€320,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня с Spalni
Неа-Макри, Греция
1
1
50 м²
Код недвижимости: - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, Дом общей площади м2, на первом этаже Неа Макри. В …
€70,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
8
3
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€1,000,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
6
3
300 м²
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
2
300 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
4
252 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
10
4
480 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
6
3
230 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
€680,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Неа-Макри, Греция
5
330 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€950,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
6
1
517 м²
1
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€890,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
5
2
265 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
€785,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
4
1
158 м²
1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
1
430 м²
1
Продается вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
6
3
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Макри, Греция
7
4
360 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,05 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Макри, Греция
4
1
430 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
€670,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
4
1
125 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
4
4
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
5
1
400 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
11
5
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
3
1
115 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
3
340 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€390,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
8
2
290 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
3
2
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€410,000
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