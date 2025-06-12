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Дома с садом в Аттике, Греция

Афины
73
Municipality of Saronikos
199
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
117
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
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4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Вафи, Греция
Дом 3 комнаты
Вафи, Греция
Число комнат 3
Площадь 270 м²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
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Дом 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 339 м²
Отличный отдельно стоящий дом с подвалом и мансардой. 450 м. от моря. В районе Агиос Николао…
$366,362
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Дом 5 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Detached house at a nice location of Dionysos. In excellent condition. With amphitheatric vi…
$533,842
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Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Две квартиры на первом этаже 47,50 кв.м. каждый в Скала Потамия, Тассос, каждый из которых в…
$303,653
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