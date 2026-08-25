Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пирей
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пирее, Греция

;
коттеджи
5
таунхаусы
10
18 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$401 441
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 75 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимост…
$306 984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 200 м²
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта Пирей Подходит для профессионально…
$519 512
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Коттедж 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$253 852
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Продается таунхаус площадью 131 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$631 679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$419 152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$289 274
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 157 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из одной спально…
$377 827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$312 888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$755 654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590 354
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 6 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехуровневый угловой отдельно стоящий дом площадью 415,70 кв.м. в Профитис Илиас,…
$913 384
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$366 020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Шестой этаж…
$613 968
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Недалеко от моря в южном регионе Греции — Палео Фалиро продается 2-х комнатная квартира Nere…
$275 984
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Пирей, Мезонет Продажа, 73,29 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$310 272
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Изысканный дуплекс на рынке! Полностью отремонтированный с отдельными входами, этот объек…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/2
Пирей, Мезонет Продажа, 69,53 кв.м., Статус объекта: в стадии строительства, этаж: …
$348 375
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пирее, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти