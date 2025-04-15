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Жильё в Ксантен, Германия

3 объекта найдено
Дом в Ксантен, Германия
Дом
Ксантен, Германия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Комфортная вилла с 4-мя спальнями, большой гостиной и кухней ждет своих новых хозяев! …
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Wardt, Германия
Квартира 3 комнаты
Wardt, Германия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Новостройка в Германии- 46509 Xanten  Жилой комплекс на финишной стадии строительства близ …
$377,528
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Квартира 3 комнаты в Wardt, Германия
Квартира 3 комнаты
Wardt, Германия
Число комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 2/2
Новостройка в Германии- 46509 Xanten  Жилой комплекс на финишной стадии строительства близ …
$446,958
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