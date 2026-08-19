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Квартиры в Мюнхене, Германия

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38 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/6
Арeнднaя плата в год: 15 120 еврo (кваpтиpа сдaна в apенду). В 2022 году в квартире был сде…
$600,841
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Све…
$1,01 млн
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная сантех…
$501,524
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Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Апартаменты для собственного проживания или как вариант выгодного капиталовложения Апарта…
$435,612
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2
квартира расположена на 2 этаже (это немецкий 1OG) 3 комнаты  2 санузла 2 спальни …
$1,31 млн
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4
Меблировка - Полностью меблированная квартира (по желанию) - Качественный дизайн интерье…
$1,26 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
ETW Nr. 107,      1-Zimmer, ca. 45 qm Wohnfläche ,  3. OG  EUR 579.000,-- ETW Nr. 1,     …
$705,139
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$664,811
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
$1,50 млн
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Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
$580,956
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
$550,540
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Квартира 4 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 4 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
К вашему вниманию квартира с видовой террасой и зимним садом Жилая площадь: 108 м² Гостина…
$1,09 млн
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Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/6
Просторная 1-комнатная квартира в Мюнхене на ул. Ландсберг штрассе. 6 этаж монолитно-кирпичн…
$338,963
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
$958,577
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
$960,746
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
$1,40 млн
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
$1,98 млн
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Квартира 7 комнат в Мюнхен, Германия
Квартира 7 комнат
Мюнхен, Германия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
$2,47 млн
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
$1,51 млн
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
$377,714
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
$377,822
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Студия 1 спальня в Мюнхен, Германия
Студия 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
$406,669
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Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
$539,745
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Квартира 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Светлая и удобно спроектированная 2-комнатная квартира находится на 3-м этаже ухоженного мно…
$507,361
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
$669,284
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Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
площадь апартамента 38,1 м2 этаж 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 машино место сдана …
$326,611
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
$708,766
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
$1,84 млн
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Квартира 2 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 2 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
$720,385
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Параметры недвижимости в Мюнхене, Германия

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