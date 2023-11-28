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Квартиры в Мюнхен, Германия
кондо
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26 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1
38 м²
1
площадь апартамента 38,1 м2 этаж 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 машино место сдана …
€299,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2
48 м²
4
Светлая и удобно спроектированная 2-комнатная квартира находится на 3-м этаже ухоженного мно…
€470,000
1
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1
42 м²
6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
€350,000
1
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1
46 м²
5
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
€500,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
99 м²
5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
€1,30 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2
66 м²
4
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно). Идеальн…
€470,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
85 м²
5
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
€825,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
85 м²
4
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
€610,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2
59 м²
5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
€510,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
82 м²
4
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
€890,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
100 м²
6
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
€1,29 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2
57 м²
6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
€620,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1
34 м²
5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
€349,900
1
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
1
Современная квартира над крышами Мюнхена Классический дизайн, продуманная концепция помещ…
€599,999
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 4 спальни
Мюнхен, Германия
4
Квартира убеждает своей близостью к Изару, яркостью, благодаря окнам от пола до потолка, иде…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
3
225 м²
Вневременная элегантность и современные атрибуты сыграли решающую роль в оформлении этой нео…
€3,25 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 5 спален
Мюнхен, Германия
5
Абсолютно исключительное, единственное в своем роде свойство представлено в одном из самых к…
€3,40 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Пентхаус 5 спален
Мюнхен, Германия
5
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
€4,87 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
108 м²
3
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Отопление половое отопление…
€1,40 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3
140 м²
8
Характеристики Свободно с 31.03.2021 Отопление подогреваемый пол Год постройки 2021 Этаж …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
5
130 м²
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренности Год пос…
Цена по запросу
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Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
4
1
125 м²
К вашему вниманию квартира с видовой террасой и зимним садом Жилая площадь: 108 м² Гостина…
€1,10 млн
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Квартира 6 спален
Мюнхен, Германия
7
2
207 м²
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
€2,50 млн
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Квартира 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Мюнхен, Германия
5
307 м²
Эти красивые апартаменты занимают весь первый этаж здания в престижном районе - Богенхаузен…
€3,80 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мюнхен, Германия
5
5
260 м²
Роскошная квартира в престижном районе Мюнхена, Бавария. Площадь квартиры составляет 260 кв.…
€5,50 млн
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Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия
с видом на море
недорогая
элитная
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