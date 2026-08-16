Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Крефельд
  4. Жилая

Жилье в Крефельде, Германия

;
квартиры
3
3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Крефельд, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Продаётся перспективный проект под строительство 1–2 квартир в мансардном этаже дома. Имеет…
$69,772
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 3 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2
Продается квартира в 47798 Крефельде Большая ухоженная квартира площадью 72 м2 на 2 от зе…
$141,255
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 4 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Дом 1958 года постройки в Cracau, 47799 Krefeld 3 OG этаж 4 комнаты газовое отоплен…
$173,683
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Крефельде, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти