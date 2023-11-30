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Жильё в Висбаден, Германия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира в современном доме в курортном городе Висбаден. 2-комнатная…
€267,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
€670,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
€800,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Висбаден, Германия
Квартира 1 спальня в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Висбаден, Германия
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Восхитительные апартаменты расположены в уникальном дворце Императора Фридриха? построенного…
€755,500
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Параметры недвижимости в Висбаден, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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