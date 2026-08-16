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Жилье в Висбадене, Германия

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квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
$922,004
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
$723,259
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни в Висбаден, Германия
Квартира 3 спальни
Висбаден, Германия
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
$778,480
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Квартира 3 спальни в Висбаден, Германия
Квартира 3 спальни
Висбаден, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
$929,529
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Параметры недвижимости в Висбадене, Германия

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